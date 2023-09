Prevenzione tumore al seno e inaugurazione palestra all’aperto

SAN MICHELE SALENTINO - Giovedì 21 settembre ore 17:00 partenza da Piazza Marconi.

Prevenzione, salute e attività fisica: tre caratteristiche del vivere sano che si intrecciano in un'unica giornata programmata dal Comune di San Michele Salentino in collaborazione con le associazioni del territorio. “Ogni anno – spiega l’assessore allo sport, spettacolo e pari opportunità, Angela Martucci - ci impegniamo a divulgare il messaggio che la prevenzione è l'unica arma davvero efficace per contrastare la diffusione dei tumori soprattutto nelle donne. Grazie alla collaborazione con le associazioni sportive attiveremo due spazi dedicati allo sport all’aperto in cui tutti potranno trovare del tempo per amarsi. San Michele Salentino cresce e si sviluppa con l’impegno di tutti e la responsabilità di ognuno”.

Giovedì 21 settembre, alle ore 17 da Piazza Marconi, partirà la "Camminata Rosa" con il tema "Amati e dedicati del tempo", organizzata dall'Amministrazione Comunale e destinata alla prevenzione del tumore al seno. Anche quest'anno, l'iniziativa vede la collaborazione dell'associazione "Cuore di Donna" di Brindisi, le associazioni sportive e il contributo di GestAuto Group.l

Nella giornata verrà presentato il progetto "Sport nei Parchi", ambientato a Parco Augelluzzi, dal titolo “Urban Sport Activity e del Weekend”. Sarà presente alla manifestazione Francesco Toscano coordinatore regionale “Sport e Salute Puglia” e interverrà il coordinatore tecnico del Parco Mario Marzella. Si tratta di un nuovo modello di fruizione dei parchi pubblici che prevede la creazione di 'isole di sport', palestre a cielo aperto gestite dalle associazioni sportive del territorio. A beneficiare del finanziamento Ministeriale un gruppo di associazioni, individuate attraverso Avviso Pubblico, che hanno ricevuto anche il cofinanziamento del Comune di San Michele Salentino per attivare iniziative sportive gratuite rivolte ai cittadini. Si tratta delle ASD Gioventù San Michele, Body e Soul Silfide, Pallacanestro San Vito e Runners San Michele Salentino.

La manifestazione, aperta a tutti, prevede un percorso attraverso le vie principali del paese. È previsto un ristoro al termine del percorso. All'atto dell'iscrizione, ai primi 100 partecipanti sarà consegnata una maglietta offerta da GestAuto Group e con una piccola donazione si potrà sostenere l'associazione che destinerà l'intero ricavato all'acquisto di nuovi strumenti di diagnostica destinati al reparto di Oncologia del Perrino di Brindisi.

La camminata che si concluderà in Piazza Matera è l’occasione per inaugurare in loco anche la palestra a cielo aperto realizzata grazie ai fondi del PNRR. Questo spazio aperto sarà a disposizione delle associazioni sportive e dei singoli cittadini che dovranno prendersene cura e custodirlo