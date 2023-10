A Fasano istituito un biennio di alta specializzazione dall’ITS del Turismo

FASANO – È il percorso di alta specializzazione «Sustainable Management for Luxury Tourism Experience»: due anni di studio e di stage, un biennio di formazione organizzato dalla Fondazione «Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per lo Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato». Il corso, che partirà in autunno, è completamente gratuito (grazie al co-finanziamento della Regione Puglia e del Ministero dell’Istruzione) ed è rivolto a circa 25-30 giovani individuati tramite apposite selezioni con test scritto, colloquio orale e valutazione dei titoli (le prossime selezioni si effettueranno a partire dal 18 ottobre).

Sede delle lezioni sarà il Laboratorio Urbano - “CiaiaLab” di Fasano, in Corso Vittorio Emanuele n. 76.

Il percorso formativo si estende per un totale di 2000 ore, distribuite su due anni accademici con la seguente suddivisione: 1120 ore sono dedicate alla didattica laboratoriale in aula, che include studi di caso in laboratorio e/o in contesti lavorativi, attività seminariali, visite didattiche e di studio, nonché la realizzazione di progetti. Le restanti 880 ore sono riservate alle attività di stage in contesti lavorativi.

L'obiettivo del corso è sviluppare professionalità capaci di collaborare efficacemente nei team delle imprese turistico-ricettive di eccellenza. Questo si traduce nell'interpretare la scienza e l'arte dell'ospitalità attraverso la produzione di servizi personalizzati e di elevato standard. Il percorso formativo mira a fornire ai partecipanti una comprensione approfondita degli aspetti distintivi dell'offerta di servizi di lusso e di charme, con particolare attenzione ai nuovi trend come il glamping.

Inoltre, il corso si propone di dotare i partecipanti delle competenze digitali essenziali per tutti i processi e le attività coinvolte nelle diverse direzioni di un'ospitalità di lusso. Si presta grande attenzione alla sostenibilità, esplorandola in tutte le sue sfaccettature. Il percorso mira a potenziare le capacità di relazionarsi con una clientela di lusso dalle esigenze estremamente elevate, nonché a sviluppare competenze nella creazione di servizi esclusivi, prodotti di alta qualità e nella gestione di brand di alto livello.

L’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi dichiara: «Fasano raddoppia i corsi di alta formazione nell’ambito turistico. Oltre quello già avviato per il biennio accademico 2022-2024, è pronto a partire anche quello 2023-2025. Anche il nuovo percorso formativo è stato co-progettato dall’ITS Turismo della Puglia assieme alle imprese, che necessitano di personale sempre più qualificato e pronto alle sfide evolutive dell’industria più importante del nostro territorio».

«Trattiamo il senso di appartenenza che un ragazzo deve avere all’interno di un’azienda- dice la presidente della Fondazione ITS Turismo di Puglia, Prof.ssa Giuseppa Antonaci –. Non formiamo soltanto dal punto di vista teorico ma formiamo i professionisti del settore di oggi e di domani e lo facciamo sul campo. Forniamo nella nostra offerta commerciale delle esperienze atte a formare l’operatore affinché lui viva ciò che il turista si aspetta di vivere. A novembre incontreremo gli ITS francesi nostri omologhi al fine di scambiarci esperienze didattiche e di migliorare le capacità linguistiche e di relazione dei ragazzi. Il turismo ormai ha assunto una caratura internazionale, fatta di gente che viene da ogni parte del mondo e non possiamo permetterci di sbagliare: il turismo è fatto sì di persone ma anche di un’etica sociale, quella di curare il nostro territorio nel migliore dei modi».

La Segreteria è a disposizione telefonicamente allo 0832-700664 dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 17,00, Emai: segretariatogenerale@itsturismopuglia.it

oppure info@itsturismopuglia.it