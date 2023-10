Cinema, iniziano le riprese per il film “MalAmore”: si “gira” a Brindisi, Francavilla, T. Santa Sabina, Carovigno ed Ostuni.

Il primo lungometraggio diretto da Francesca Schirru, "MalAmore", ha inizio lunedì 9 ottobre con riprese a Roma, Brindisi e in incantevoli località dell'Alto Salento come Francavilla, Torre Santa Sabina, Carovigno, Ostuni. Le riprese, in programma fino all'18 novembre, vedranno Schirru alla regia, coautrice della sceneggiatura insieme a Cesare Fragnelli.