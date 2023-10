Brindisi: Alimentiamo il Benessere, un nuovo percorso che APS Coloriamo Il Mondo Ets

BRINDISI - ALIMENTIAMO IL BENESSERE è un nuovo percorso che APS Coloriamo Il Mondo Ets promuove con i primi tre incontri tematici dedicati all’ALIMENTAZIONE e ai CORRETTI STILI DI VITA:

“l'educazione alimentare rappresenta il primo ed efficace strumento di prevenzione a tutela della salute, tanto come azione quanto come prevenzione.

Una buona ed equilibrata alimentazione associate a una regolare attività motoria sono alla base di un vita in salute”.

Mangiare sano e in maniera equilibrata è la chiave per prendersi cura di sé.

Gli incontri si svolgeranno con la collaborazione della Dott.ssa Grazia La Brocca - Biologa Nutrizionista, del Dott. Ciro Colantonio – Laureato in Scienze Motorie, Laureando in Management delle attività motorie, qualificato allenatore Uefa C, abilitato BLS-D e della Dott.ssa Stefania Calò - Psicologa Psicoterapeuta cognitivo comportamentale.

Si darà il via sabato 14 Ottobre e a seguire il 21 e 28 OTTOBRE con inizio alle ore 16,30 presso San Bao Casa di Quartiere La Rosa in via delle Orchidee n.21 a Brindisi che l’ASSOCIAZIONE COLORIAMO IL MONDO ringrazia per la collaborazione e disponibilità. Gli incontri sono aperti alla comunità.