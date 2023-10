La Protezione civile di Fasano presenta il sistema di allarme pubblico Alert System

FASANO - Oggi, martedì 10 ottobre, è stata presentata in una conferenza stampa a Palazzo di Città l'Alert System, il nuovo sistema di allarme pubblico del Comune di Fasano, attivato sull'intero territorio. Gestito dalla Protezione Civile comunale, l'Alert System è un servizio di informazione telefonica che consente la comunicazione diretta con la popolazione in tempo reale. Si tratta di un servizio operativo dedicato alla tutela dei cittadini, fungendo anche da strumento fondamentale ed efficace per avvisare la popolazione e il personale di servizio in caso di eventi atmosferici eccezionali, incendi e situazioni quotidiane che possono arrecare disagi alla vita della città.

Durante la conferenza stampa, Angelo Decarolis, Disaster Manager del Comune di Fasano, ha illustrato i dettagli dell'Alert System, alla presenza del sindaco Francesco Zaccaria e dell'assessore alla Protezione Civile Gianluca Cisternino. Decarolis ha spiegato le funzionalità del sistema e annunciato il primo test ufficiale sul territorio, fissato per venerdì 13 ottobre alle 18:30. In tale occasione, verrà inviato un messaggio di prova, il "Messaggio ZERO", a tutti i numeri di telefono fisso e ai dispositivi mobili dei cittadini registrati. In questo messaggio, il sindaco Francesco Zaccaria illustrerà brevemente le funzionalità dell'applicazione.

Il sindaco Zaccaria ha sottolineato che la presentazione è avvenuta durante la Settimana Nazionale della Protezione Civile 2023, in corso fino a domenica 15 ottobre, per rendere omaggio a questa importante struttura del governo italiano e alla comunità di volontari che collaborano con le strutture regionali.

L'assessore alla Protezione Civile, Gianluca Cisternino, ha evidenziato l'importanza del nuovo sistema di allerta come parte integrante delle procedure di Protezione Civile del Comune di Fasano. L'obiettivo è garantire la sicurezza della popolazione attraverso un servizio gratuito di informazione telefonica, che permette di comunicare direttamente notizie riguardanti allerte meteo, chiusure stradali, sospensioni scolastiche per neve e altro ancora.

Il Disaster Manager del Comune, Angelo Decarolis, ha definito l'Alert System come un passo avanti nel campo della protezione civile. Questo meccanismo di allertamento si inserisce nel Piano Comunale di Protezione Civile, appena aggiornato, e precede un sistema di rilevamento degli incendi boschivi, previsto in collaborazione con la Regione Puglia e il volontariato di Protezione Civile nei prossimi mesi. L'amministrazione è fortemente impegnata nell'aumentare la resilienza del territorio, collaborando a livello locale, regionale e nazionale.