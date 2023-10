Confindustria – Snim: mercoledì sottoscrizione di due convenzioni importanti

BRINDISI - Mercoledì 11 ottobre p.v., subito dopo l’inaugurazione della 19esima edizione del Salone Nautico di Puglia – che si terrà presso la Marina di Brindisi – saranno sottoscritte due convenzioni tra Confindustria Nautica e, rispettivamente, Confindustria Brindisi e Confindustria Taranto.

Gli Accordi di collaborazione hanno la finalità di:

– promuovere attività formativa specifica del settore;

– promuovere le attività e le fiere, nazionali ed internazionali, organizzate e gestite da Confindustria Nautica;

– elaborare dati e promuovere iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato della nautica, allo scopo di orientare e favorire l’adozione – da parte delle Istituzioni – degli strumenti più idonei per lo sviluppo del comparto.

Per una efficace implementazione degli obiettivi dei suddetti Accordi i competenti uffici delle due Associazioni opereranno in stretto raccordo tra loro, per realizzare la più ampia rappresentanza degli interessi delle imprese del settore nautico.