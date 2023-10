Calcio, Serie C: Foggia - Brindisi sarà trasmessa in chiaro da Antenna Sud sul canale 14 del DT

BRINDISI CALCIO - Il 14 ottobre alle 16:15, presso lo stadio "Zaccheria", si svolgerà la partita di calcio tra Foggia e Brindisi, valida per l'ottava giornata del girone C del campionato di Serie C.



Oltre alle piattaforme a pagamento, grazie ad Antenna Sud, il match sarà trasmesso in chiaro sul canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata.

Sarà una bella partita perché il Foggia è attualmente al terzo posto con 12 punti, insieme al Latina.

Nell'ultima partita, la squadra ha ottenuto un pareggio in trasferta contro il Monopoli per 2-2, mentre il Brindisi si trova in settima posizione con 7 punti, ma nelle ultime giornate ha trovato un assetto ed una mentalità vincente, tant’è che nella scorsa giornata ha pareggiato contro la Juve Stabia per 1-1, meritando anche la vittoria e sfiorandola nel finale (rigore sbagliato)

Le probabili formazioni

FOGGIA (4-3-1-2): Nobile; Salines, Carillo, Riccardi, Antonacci; Martini, Marino, Di Noia; Schenetti; Peralta, Tonin.

BRINDISI (4-2-3-1): Saio; Valenti, Gorzelewski, Bizzotto, Nicolao; Ceesay, Costa; Albertini, Malaccari, Golfo; Fall.