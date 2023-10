È stato un successo il progetto “Anatoli” del Comune di Cellino San Marco per “Punti Cardinali

CELLINO SAN MARCO - Il progetto "Anatoli", frutto della collaborazione tra il Comune di Cellino San Marco, l'agenzia Dasep e il Gruppo Fortis nel contesto dell'iniziativa "Punti Cardinali" promossa dalla Regione Puglia, ha ottenuto risultati estremamente positivi. Questa iniziativa mira a fornire un'esperienza di orientamento lavorativo ai giovani, con l'obiettivo di far loro scoprire le opportunità presenti nel territorio, coinvolgendo diverse entità, tra cui scuole, enti e imprese sia pubbliche che private.

Dal mese di giugno all'ottobre, il progetto ha organizzato una serie di attività, tra cui seminari, workshop, visite a eccellenze produttive locali e laboratori pratici. L'obiettivo principale è quello di dotare i giovani di strumenti validi per orientarsi nella scelta della formazione, offrendo loro prospettive di inserimento nel mondo del lavoro.

La presentazione dei risultati si è tenuta il 20 ottobre presso Villa Neviera a Cellino, alla presenza delle istituzioni. Durante l'evento, sono stati consegnati attestati di partecipazione agli Orientation Labs e assegnate borse di merito della Fondazione Parco Culturale ETS. Gli speaker durante l'incontro, organizzato nell'ambito del percorso Cellino Excellence sull'Edilizia sostenibile, includono Angelo Maci Jr., fondatore di Oltre Le Alpi, Alessio Tedesco, ingegnere energetico, Silvia Colucci, avvocato del lavoro, Riccardo Angiuli, Senior Project Manager, Maura Gemma, architetto, e Gianluca Budano, Welfare Manager.

Il sindaco Marco Marra ha elogiato l'ottima organizzazione e l'entusiasmo dei giovani partecipanti, sottolineando l'importanza di investire in progetti di questo tipo per qualificare e creare opportunità per i giovani.

Emidio Smaltino, Rup dell’Assessorato al Lavoro della Regione Puglia, ha spiegato che la misura regionale "Punti Cardinali" è stata concepita per sviluppare i territori attraverso politiche di orientamento al lavoro, coinvolgendo circa 30.000 persone in mille eventi, tra job day, orientation labs ed eventi finali.

L'amministrazione comunale di Cellino San Marco, con il supporto di partner come l'Associazione Dante Alighieri ETS, ha collaborato per creare un percorso di confronto con le attività del territorio. Durante le giornate della "Cellino Excellence", i partecipanti hanno avuto l'opportunità di esplorare diverse aziende della città, acquisendo competenze e nuove abilità e ottenendo ispirazione dalle storie di successo.

Aziende come Cantine Due Palme, Cantina Sociale, Compagnia Mediterranea del Vino, Cosma Pasticceria, Feel Good, Tenute Albano e Villa Neviera sono state coinvolte, offrendo agli adulti e ai giovani la possibilità di esplorare settori come il vino, la produzione alimentare, il benessere e il turismo.