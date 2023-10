Confesercenti Brindisi: primi diplomi in management e marketing turistico per imprenditori

Confesercenti della provincia di Brindisi esprime grande soddisfazione per i recenti diplomi conferiti ad alcuni imprenditori associati, che hanno completato con successo il corso "Management e Marketing delle Imprese Turistiche". Questo corso, dedicato agli imprenditori nel settore alberghiero e balneare, è stato organizzato da Confesercenti Assohotel-Assoturismo Puglia, in collaborazione con l'Università di Bari, e si è svolto nei mesi scorsi.



Il corso è stato ideato sulla base di un protocollo d'intesa tra Confesercenti Assohotel-Assoturismo Puglia e l'Università di Bari, mirato a rispondere alle esigenze specifiche delle imprese turistiche della regione Puglia. L'obiettivo principale è contribuire alla creazione di un "Sistema Turistico Regionale", che preveda azioni finalizzate a destagionalizzare il turismo e a qualificare le professionalità per garantire un'accoglienza capace di fidelizzare i turisti, incentivandoli a scegliere la Puglia come meta privilegiata.

Vito Roberto Santamato, docente e coordinatore del corso di laurea magistrale in Progettazione e Management dei Sistemi Turistici e Culturali presso l'Università di Bari, nonché responsabile del corso in questione, ha sottolineato l'importanza di questo tipo di formazione continua. Benny Campobasso, presidente di Confesercenti Puglia, ha annunciato l'intenzione di continuare a investire in formazione professionale, focalizzando la prossima edizione del corso sulla preparazione di figure professionali capaci di affrontare le attuali trasformazioni socio-economiche e guidare le imprese verso una crescita sostenibile.



Mario Landrisicina, direttore di Assoturismo Confesercenti Puglia, ha evidenziato l'interazione positiva tra docenti e operatori del settore, sottolineando la necessità di contribuire in modo sostanziale all'economia turistica della Puglia, che rappresenta il 14% del PIL.

Michele Piccirillo, presidente provinciale di Confesercenti, ha condiviso la propria esperienza formativa, sottolineando l'arricchimento delle competenze nel settore turistico ottenuto grazie a questo corso unico, frutto della collaborazione tra le organizzazioni coinvolte.



Infine, Piccirillo ha annunciato l'intenzione di condividere le conoscenze acquisite durante il corso con gli altri associati durante i prossimi meeting. Egli ritiene che la condivisione di informazioni sia essenziale per il progresso collettivo del settore turistico in Puglia, e si impegna a contribuire alla crescita dell'associazione diffondendo tali preziose informazioni.

La formazione è considerata una chiave per il successo, e gli imprenditori brindisini che hanno ricevuto l'attestato di partecipazione sono Agostino Cavallo, Vincenzo Di Roma, Michele Piccirillo e Antonio D'Amore, tutti protagonisti nel settore turistico della regione.