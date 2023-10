Edison, consiglio comunale di Brindisi: c’è l’intesa tra maggioranza e opposizione.

Questo il testo della mozione unitaria approvata.

MOZIONE

PREMESSO CHE

• la Società EDISON S.p.a., con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ha manifestato il proprio intendimento di realizzare ed esercire un deposito costiero di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL), all’interno del porto di Brindisi, in posizione prossima al Varco di Accesso Morena Est, costituito da n. 1 serbatoio verticale a pressione atmosferica di capacità di mc. 19.500, il molo di Costa Morena Est quale banchina di riferimento per l’ormeggio delle metaniere, avviando le procedure autorizzative già dal l’anno 2018;

• con Decreto Interministeriale del Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento Energia – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d’Acqua Interne, n. 17487 del 22 agosto 2022, trasmesso con nota protocollo Comune di Brindisi n. 0092648/2022 del 30 agosto 2022, la Società EDISON S.p.a., con sede in Milano, Foro Buonaparte n.31, è stata autorizzata ad installare ed esercire un deposito costiero di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL), all’interno del porto di Brindisi, in posizione prossima al Varco di Accesso Morena Est, costituito da n. 1 serbatoio verticale a pressione atmosferica di capacità di mc. 19.500 ed il molo di Costa Morena Est quale banchina di

riferimento per l’ormeggio delle metaniere;

• con deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2022 n. 859, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 16 agosto 2022, è stata espressa l’intesa regionale di cui art. 9, comma 3, D. Lgs. n. 257/2016;

• la Regione Puglia ha espresso la raccomandazione, alla Società e per effetto al MITE di adottare ogni soluzione tecnica e progettuale idonea ad assicurare che il deposito di GNL sia funzionale alla ricezione e liquefazione di biometano ed alla immissione del BOG (Boil Off Gas) in rete, attraverso l’allacciamento bidirezionale dell’impianto alla rete di metanodotti;

• con nota ministeriale n. 20347 in data 28 giugno 2022 è stato richiesto alla Società Edison di esprimere formale accettazione della raccomandazione formulata dalla Regione Puglia;

• con nota in data 28 giugno 2022 la Società ha confermato che “la raccomandazione viene presa in carico” e che “la configurazione impiantistica prevederà un allacciamento bidirezionale dell’impianto alla rete gas, permettendo l’immissione del BOG (Boil Off Gas), per contribuire sin da subito alla riduzione della dipendenza dai prodotti petroliferi e ad incrementare le scorte di gas del Paese”;

• il Sindaco ha avviato una serie di audizioni con gli Enti legittimati ad esprimere pareri sul progetto;

• durante queste audizioni sono emerse delle criticità circa le eventuali interferenze del deposito con la linea ferroviaria esistente, l’assenza di una valutazione degli impatti cumulativi, anche di natura sanitaria, in relazione al funzionamento della torcia e alla presenza di altre analoghe proposte progettuali in fase di esame presso il Ministero per la Transizione Ecologica;

• in altre realtà, per depositi costieri di GNL analoghi, sempre su iniziativa di EDISON, risulta esser stata osservata una procedura autorizzativa diversa di verifica;

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CHIEDE

• al Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, al Ministero delle Infrastrutture Trasporti, previa adozione dei provvedimenti intermedi necessari, il riesame dell’autorizzazione interministeriale n. 17487 del 22/08/2022 e di ogni provvedimento connesso alla luce delle criticità emerse e riportate in narrativa;

• alla Regione Puglia, alla luce delle criticità in premessa indicate, previa adozione dei provvedimenti intermedi necessari, il riesame della delibera di Giunta Regionale n. 859 del 15/06/2022, con la quale ha rilasciato l’intesa Stato-Regione relativa al deposito GNL Edison

SI IMPEGNA

A fornire ulteriori informazioni e integrazioni a supporto per il tramite della Presidenza del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo





