Brindisi: il «Rotary Polio Day» al PalaPentassuglia in occasione del match Brindisi-Pistoia

BRINDISI - Domenica 29 ottobre 2023, in occasione della partita di Legabasket Serie A in programma tra Happy Casa Brindisi ed Estra Pistoia, presso il Palazzetto dello Sport “Elio Pentassuglia” di Brindisi, si celebrerà la giornata mondiale di raccolta fondi per il progetto internazionale Polio Plus (per l’eradicazione dal mondo della poliomelite).

Sarà presente all’ingresso del palazzetto un banchetto presidiato da Rotariani che spiegheranno il senso ed i contenuti del progetto Polio Plus. Prima dell’inizio della partita e nell’intervallo lungo a fine primo tempo, i rotariani raccoglieranno il contributo di chi vorrà partecipare alla raccolta fondi.

Ai donatori sarà distribuito il materiale informativo e gadget realizzati dal Governatore del Distretto Rotary 2120 – Puglia e Basilicata. Al termine della partita i rappresentanti del Rotary International saranno sul campo da gioco per premiare il miglior giocatore della partita biancoazzurro. Il ricavo netto della raccolta fondi sarà interamente devoluto dai Rotary Club organizzatori – i Club Brindisi, Brindisi Valesio, Brindisi Appia Antica ed il Rotary Club Grottaglie – alla Rotary Fondation internazionale per il progetto Polio Plus.