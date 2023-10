Il DG De Nuccio visita il Centro E. Medea:”Onorato di aver conosciuto una eccellenza italiana”

ASL BRINDISI - Ieri mattina, 27 ottobre, il direttore generale Maurizio De Nuccio, accompagnato dalla direttrice amministrativa Loredana Carulli, ha effettuato una visita al Centro di Neuroriabilitazione ad alta specialità Eugenio Medea.

Questo istituto scientifico, accreditato presso il Servizio sanitario regionale, è ospitato nel complesso del Di Summa a Brindisi.



La visita è stata condotta dal dottor Antonio Trabacca, responsabile clinico-scientifico del Medea, insieme alla dottoressa Maria Grazia Bacco, direttrice generale per la Puglia dell'associazione La Nostra Famiglia, la dottoressa Annalisa Baldisserri, responsabile amministrativa del Centro, e Pierina Zanini, responsabile operativa.



Il direttore generale, Maurizio De Nuccio, ha commentato: "Sono onorato di aver conosciuto un'eccellenza italiana presente sul nostro territorio, una struttura che simboleggia la dedizione e l'impegno per garantire la salute e il benessere dei nostri bambini".



L'ospedale, che dispone di 30 posti letto per il ricovero in regime ordinario per gravi disabilità in età evolutiva e giovane adulta, rappresenta un'importante integrazione dell'offerta della Asl Brindisi per trattamenti specializzati, adottando un approccio multidisciplinare e utilizzando tecniche all'avanguardia.