Esperti da tutta Italia ad Ostuni per discutere di Epilessie “speciali”

OSTUNI - Il 4 novembre 2023, esperti provenienti da tutta la Puglia e da rinomati centri di eccellenza italiani si riuniranno presso l'Hotel Monte Sarago di Ostuni (BR) per il Sesto Congresso della Sezione Apulo Lucana della LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia).



Il focus di quest'anno sarà sull'Epilessia in Popolazioni Speciali, concentrandosi su bambini, donne in gravidanza e anziani, ambito caratterizzato da complessità e diversità in termini di eziologia, sintomatologia e prognosi.

L'avanzamento della conoscenza sull'origine della malattia ha ridefinito l'approccio terapeutico, richiedendo trattamenti personalizzati per ogni individuo affetto da epilessia.



Il congresso è stato reso possibile grazie al coordinamento scientifico di esperti del calibro di Giovanni Boero (Direttore S.C. di Neurologia - Presidio Ospedaliero "S.S. Annunziata" - Taranto), Vittorio Sciruicchio (Dirigente Medico C. Epilessia/EEG Età Evolutiva, Osp. S. Paolo - Bari), Maria Lucia Fratello (Dirigente Medico Neurologia, Osp. S. Francesco, Venosa), Teresa Francavilla (Dirigente Medico Clinica Neurologica I, Policlinico - Bari) e Augusto Maria Rini (Direttore UO Neurologia, Osp. Perrino - Brindisi).



Il Dott. Giovanni Boero, Coordinatore della Lega Italiana Sezione Apulo-Lucana, introduce i temi del congresso sottolineando l'importanza della divulgazione e crescita culturale nel campo dell'epilessia. Sottolinea la complessità crescente dell'epilessiologia e la necessità di trattamenti personalizzati, affermando che non esiste più semplicisticamente "l'epilessia", ma bensì "la persona con epilessia". L'obiettivo principale rimane sempre quello di curare al meglio i pazienti.



La partecipazione gratuita al convegno, riservata a cento professionisti sanitari, offre l'opportunità di offrire all'audience una prospettiva innovativa sulla patologia e sulla sua complessità. L'evento, patrocinato dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia, è organizzato dal Provider ECM (Educazione Continua in Medicina) Qiblì srl.