Inflazione, Coldiretti: "a tavola la famiglia pugliese tira la cinghia e spende meno di 5 anni fa"

L'inflazione in Puglia sta subendo un rallentamento significativo, trainato principalmente dal crollo dei prezzi della verdura, che è passata da un aumento del 13,8% a ottobre a un modesto 2,8%. Questi dati emergono dall'analisi condotta da Coldiretti Puglia sui dati Istat sull'inflazione del mese. Parallelamente, le famiglie pugliesi stanno adottando misure di contenimento della spesa, con una riduzione del 5% nelle quantità di cibo e bevande acquistate nel 2023.



Coldiretti Puglia evidenzia che il nucleo familiare medio spende ora 454 euro al mese per generi alimentari e bevande, registrando un lieve calo rispetto ai 457 euro mensili del 2018. Questo rappresenta il primo mese di attuazione del patto antinflazione, che mira a stimolare i consumi in un contesto in cui le famiglie hanno già tagliato le proprie spese alimentari.



La situazione preoccupante è ulteriormente evidenziata dal fatto che, nonostante la diminuzione della spesa alimentare, l'inflazione sta erodendo il potere d'acquisto delle famiglie. La ricerca di prezzi più convenienti è diventata una pratica comune, con i cittadini che, nel tentativo di risparmiare, modificano le loro abitudini d'acquisto, esplorando diversi negozi e supermercati alla ricerca di promozioni.



La tavola in Italia rappresenta circa il 18% della spesa familiare media, con una diminuzione proporzionale della quota destinata all'alimentazione. Nel corso del 2022, alcune categorie alimentari hanno registrato aumenti, come carne, olio d'oliva e dolci, mentre altre, tra cui frutta e verdura, pane e pasta, pesce, latte e formaggi, hanno visto una diminuzione nei consumi.



Coldiretti sottolinea che il cibo locale a km0 è diventato un salvagente economico per i consumatori pugliesi, contribuendo a contrastare gli aumenti di prezzo dovuti ai costi di trasporto e garantendo la qualità e la biodiversità. Questo approccio ha portato a un aumento delle vendite dirette dagli agricoltori, che hanno superato i 700 milioni di euro in Puglia, coinvolgendo oltre il 20% delle aziende agricole.

Il progetto 'Campagna Amica' ha risposto alla crescente attenzione dei consumatori per la salute e l'ambiente, evidenziata dall'affluenza ai mercati contadini e dalle scelte consapevoli nell'acquisto di prodotti locali.