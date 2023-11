Arriva anche a Brindisi il Docufilm su Giorgio Gaber, a 20 anni dalla sua scomparsa.

Giornate all’insegna dell’emozione e del calore del pubblico per IO, NOI E GABER, il docufilm sul Signor G, scritto e diretto da Riccardo Milani.

Sulla scia del trionfo alla Festa del Cinema di Roma, dove gli spettatori e il ricco parterre di ospiti non hanno saputo trattenere l’emozione e gli applausi, reagendo con ripetute ovazioni, il docufilm ha registrato grandissima partecipazione e forte coinvolgimento anche in occasione delle presentazioni speciali alla presenza del regista in giro per l’Italia.



Molteplici i sold out nelle varie tappe di questo viaggio col signor G., a partire da quello di Milano, dove la sala dell’Anteo Palazzo del Cinema si è riempita di ospiti e personalità – tra gli altri Laura Pausini, Caterina Caselli, Massimo Boldi – che si sono stretti in un affettuoso abbraccio a Riccardo Milani, Dalia Gaberscik, al team di produzione e della Fondazione Gaber. Il medesimo calore ha scaldato nei giorni successivi le sale dei cinema di Bergamo, Monza, Torino e Genova, dove il regista ha introdotto le proiezioni dialogando

di città in città con diversi ospiti legati a Gaber: Massimo Bernardini, Marinella Venegoni, Renato Tortarolo.



Per Riccardo Milani è tempo di incontrare gli spettatori di IO, NOI E GABER stasera a Bologna (Europa – ore 21.00 con Guia Soncini e Francesco Centorame) e Modena (Victoria – ore 20.00), domani sabato 4 novembre a Firenze (Astra – ore 16:00) e in numerose sale romane il 6, 7 e 8 novembre – info e biglietti al seguente link:



Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita di Giorgio Gaber, IO, NOI E GABER è il ritratto più che mai vivo e incisivo del Signor G., al centro di una delle pagine più preziose della storia culturale del nostro paese. Attraverso la voce di familiari e amici, Riccardo Milani traccia un ritratto intimo e appassionato di Gaber, che include ad un tempo la sua storia

personale -attraverso le parole della figlia Dalia e delle persone storicamente a lui più vicinee una sinfonia di voci di colleghi e artisti che lo hanno vissuto e amato. Il docufilm vede la partecipazione speciale di Gianfranco Aiolfi, Massimo Bernardini, Pier Luigi Bersani, Claudio Bisio, Mario Capanna, Francesco Centorame, Lorenzo Jovanotti Cherubini,

Ombretta Colli, Paolo Dal Bon, Fabio Fazio, Ivano Fossati, Dalia Gaberscik, Ricky Gianco, Gino e Michele, Guido Harari, Paolo Jannacci, Lorenzo Luporini, Roberto Luporini, Sandro Luporini, Mercedes Martini, Vincenzo Mollica, Gianni Morandi, Massimiliano Pani, Mogol, Michele Serra.



Il docufilm – prodotto da Gianluigi Attorre e Caterina Mollica di Atomic, in coproduzione con RAI Documentari e LUCE CINECITTÀ, distribuito da Lucky Red e promosso dall Fondazione Gaber – sarà disponibile in oltre 230 sale cinematografiche il 6, 7 e 8 novembre.



In Puglia il film arriverà a BARI, BRINDISI, BARLETTA, CASAMASSIMA,

CASTELLANA GROTTE, FOGGIA, GIOIA DEL COLLE, MOLFETTA, SURBO E TERLIZZI.