A Francavilla Fontana si presentano i progetti vincitori del bando “Genere in Comune”

FRANCAVILLA FONTANA: Sabato 11 novembre alle 10.30 presso il Castello Imperiali, le Amministrazioni Comunali di Francavilla Fontana e Mesagne presenteranno i loro progetti finanziati dal bando Genere in Comune promosso da Anci Puglia. Questo evento rappresenta l'ultimo risultato di un lungo lavoro di collaborazione tra i due enti e l'Associazione Toponomastica Femminile per sviluppare i progetti "Pari-menti" per Francavilla Fontana e "Equi-valenze" per Mesagne.



Durante l'incontro, verrà inaugurata una mostra sulle donne viaggiatrici, evidenziando i viaggi e gli spostamenti delle donne, spesso trascurati nella storia. Il viaggio sarà metafora della lotta per l'autonomia e l'identità femminile.

"Sabato, insieme al Comune di Mesagne, presenteremo i progetti finanziati dalla Regione, frutto di una collaborazione sinergica che, grazie all'apporto dell'Associazione Toponomastica Femminile, focalizza l'attenzione sulla visibilità femminile," afferma l'Assessore Sergio Tatarano.



Il progetto di Francavilla Fontana, che ha ottenuto il primo finanziamento nel brindisino, mira a rafforzare la visibilità femminile con incontri tematici che coinvolgeranno esperti e studiosi. Si introduce la figura del Gender City Manager per monitorare l'attuazione delle politiche di genere nelle procedure amministrative.

Il progetto prevede la divulgazione di dati sulle pari opportunità e una collaborazione con gli Istituti Comprensivi per il recupero della memoria storica delle figure femminili trascurate.



Il Comune di Mesagne, con il progetto "Equi-valenze," condivide gli stessi obiettivi ma con approcci differenti. Partendo dal linguaggio e dalla sua diffusione non discriminatoria nei contesti pubblici e privati, il progetto prevede un'attenzione particolare alle donne dimenticate nella storia attraverso una ricerca sviluppata con le scuole.

"Equi-valenze" avrà spazi dedicati agli incontri e approfondirà il tema della toponomastica cittadina, in linea con il protocollo d'intesa sulla visibilità femminile.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.