Gabriele Pignatelli consegna il Rapporto Sovraindebitamento Ottobre 2023

Riportiamo un comunicato di Angelo Gabriele Pignatelli, Delegato Regionale per la Puglia del Movimento Politico Popolo-Partite Iva-Unione Nazionale, il quale ha consegnato il Rapporto Sovraindebitamento Ottobre 2023.

“Ad un anno dal primo rapporto nazionale sul sovraindebitamento presentato nel 2022, l’impegno dell’associazione Liberi dal Debito viene bissato il 7 Ottobre 2023, con la presentazione a Roma nel forum Nazionale sul Sovraindebitamento, organizzato e promosso da, Legge3.it, del Secondo Rapporto Nazionale. Sempre gli amici di Legge3.it, Mercoledì 13 Settembre hanno avuto nuovamente l’onore di essere ricevuti dal Santo Padre durante l’udienza generale e quest’anno lo hanno omaggiato di una copia speciale del Primo Rapporto Nazionale sul Sovraindebitamento, che hanno presentato proprio in Vaticano l’anno scorso. Il Santo Padre appena ha saputo cosa fosse ha subito sfogliato con estremo interesse il libro e ci ha esortato e incoraggiato nel nostro lavoro.

Appena saputo di questo rapporto ed avendolo potuto scaricare subito da internet, mi sono messo a leggere. Ebbene nel rapporto per filo e per segno, e con tantissimi dati, e spiegato il dramma economico che tantissimi Cittadini Italiani, e Piccole Imprese, stanno vivendo a partire dal periodo Covid, e poi causa Guerra Ucraina. Dramma che io sto vivendo dal 2019 e che con tantissimi articoli ho cercato di far comprendere a Istituzioni e Politica Locale e Nazionale. Ho contattato immediatamente Gian Mario Bertollo, responsabile nazionale di Legge3.it, e mi sono fatto inviare delle copie del rapporto.

Rapporto che ho consegnato personalmente a:

Fabio Marini coordinatore regionale delle Associazioni antiracket e antiusura della Puglia,

in Prefettura al Capo di Gabinetto della Prefettura di Brindisi, Dott. Padovano,

al Nostro Vescovo Monsignor Giovanni Intini, in occasione della visita fatta a Mesagne alle Suore Antoniane,

al Presidente della Camera di Commercio di Brindisi, Dott. Antonio D’amore,

e all’Onorevole Mauro D’Attis di Forza Italia.

Tutti mi hanno ringraziato per avergli donato una copia del Rapporto.

L’Onorevole D’Attis, già VICEPRESIDENTE della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE,

e Componente della V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE), appena sfogliato il rapporto ha voluto immediatamente entrare in contatto telefonico con il responsabile del gruppo di Legge3.it, cosa che io ho fatto immediatamente. Dopo una breve chiacchierate e da tecnico qual è, capendo l’importanza e la gravità del problema si è subito attivato per un incontro a breve, a Roma, con i responsabili del gruppo, per studiare modifiche e miglioramenti alla legge attuale.

Come fatto subito dall’Onorevole D’Attis, dopo la consegna di questi rapporti da parte mia alle Istituzioni, ci sia in terra di Brindisi più consapevolezza della gravità del problema che io Denuncio dal 2019.

Sovraindebitamento = Rischio Usura = Usura = Riciclaggio.

Chi vorrà una copia del Rapporto basterà contattarmi e farmelo sapere.”

Angelo Gabriele Pignatelli