“Un ponte” tra la provincia brindisina e l’isola di Malta

BRINDISI - Ieri, martedì 7 novembre, si è tenuto l'evento "Living and working in Malta" presso la Sala Conferenze del Coordinamento Territoriale, situata in via Tor Pisana, a Brindisi. Organizzato da EURES Malta ed EURES Puglia, in collaborazione con ARPAL Puglia - Centro per l'Impiego di Brindisi, l'incontro ha fornito ai partecipanti informazioni dettagliate sulle opportunità di lavoro e sulla vita a Malta.

Sono stati presentati i servizi offerti da EURES Malta nel contesto dell'impiego, con un focus sui numerosi posti vacanti nei settori chiave dell'ospitalità e del turismo, che attirano un considerevole afflusso di lavoratori italiani verso Malta, tra cui l'industria alberghiera e della ristorazione, l'assistenza clienti e il gioco d'azzardo e le scommesse.