Trofeo della Messapia: a Mesagne una tappa dell’evento podistico “Corripuglia”

MESAGNE - Domenica 12 novembre, Mesagne, Capitale della Cultura di Puglia 2023, sarà sede dell'evento podistico "Trofeo della Messapia", la 15ª prova del circuito regionale "Corripuglia" e la 14ª del circuito provinciale "Sulle Vie di Brento". La partenza avverrà alle 9:00 da via Tenente Ugo Granafei (Villa Comunale).

L'evento attira atleti provenienti da tutta Italia in competizione per il prestigioso trofeo. Il percorso, pianeggiante e suggestivo, attraversa le vie del centro di Mesagne e le campagne circostanti, offrendo curve e tratti veloci che mettono alla prova resistenza e tecnica. Gli organizzatori sottolineano che l'evento non solo promuove lo sport, ma anche il territorio di Mesagne, contribuendo alla diffusione della cultura della pace.

Le scuole e le associazioni sportive cittadine parteciperanno, rendendo l'evento un momento di aggregazione e competizione. L'organizzazione assicura massima sicurezza e un'esperienza indimenticabile, fornendo un punto di sosta e un kit di partecipazione con t-shirt tecnica celebrativa, prodotti gastronomici e brochure informativa.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell'evento: https://www.corripuglia.com/it/default.aspx

L'evento è curato dall'associazione "Asd Atletica Mesagne", inserito nel circuito provinciale "Sulle vie di Brento" e gode del patrocinio di città di Mesagne, Federazione Regionale Atletica Leggera e Federazione Provinciale Atletica Leggera.

Inoltre, sono state previste modifiche alla viabilità in occasione della gara podistica, con chiusura temporanea di alcune vie per garantire il sereno svolgimento dell'evento.