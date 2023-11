Ammesso al finanziamento il progetto per la realizzazione di alloggi per studenti nell' ex Cassa mutua artigiani

Gli esiti del V Bando del Ministero dell’Università e della Ricerca sono stati pubblicati ieri, rivelando che otto progetti pugliesi sono stati ammessi al finanziamento.

Questo bando, attuato in conformità con la Legge 338/2000, prevede il cofinanziamento fino al 75% del costo totale da parte dello Stato per interventi volti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

Tra i progetti finanziati, cinque sono stati presentati dall’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio – Adisu Puglia, uno dalla LUM, uno dall’Università di Foggia e uno dall’Università del Salento.

Dei cinque progetti finanziati presentati da Adisu Puglia, tre riguardano le iniziative vincenti dei concorsi di progettazione promossi dall’Assessorato regionale all’Istruzione.



Questi concorsi, svoltisi in collaborazione con le agenzie regionali Adisu e Asset, miravano a riqualificare l’ex Caserma Cimarrusti di Lecce, Palazzo Frisini a Taranto e l’ex Cassa Artigiani a Brindisi.



Le restanti due candidature finanziate prevedono interventi di efficientamento energetico su due case dello studente esistenti, ovvero la residenza P. Mennea di Bari e la residenza E. De Giorgi di Lecce.





Questi numeri significativi rappresentano un notevole passo avanti per la Puglia nel settore delle residenze universitarie e delle strutture a disposizione degli studenti.

L’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo, ha commentato: “La Puglia si aggiudica cinquanta milioni di euro per potenziare il diritto allo studio per i ragazzi che scelgono di studiare e vivere nelle nostre città. Si tratta di un riconoscimento importante, frutto di un lavoro straordinario che abbiamo cominciato tempo fa, lanciando il progetto Puglia Regione Universitaria anche per rispondere alla domanda di residenzialità degli studenti di cui i tre concorsi di progettazione per Lecce, Brindisi e Taranto rappresentano un tassello importante.”

Il presidente di Adisu Puglia, Alessandro Cataldo, ha aggiunto: “Oggi è una giornata da ricordare non solo per la comunità studentesca ma per tutta la Puglia. Per questo traguardo raggiunto voglio sentitamente ringraziare la dirigente Maria Raffaella Lamacchia con tutta la sezione regionale Istruzione e Università, oltre ovviamente alle agenzie regionali, Adisu e Asset, per lo straordinario lavoro svolto.”

Il presidente di Adisu Puglia ha sottolineato l'importanza degli interventi in corso, inclusi quelli recentemente avviati grazie a protocolli di intesa e decisioni di finanziamento, evidenziando l'impegno nella risoluzione dell'emergenza abitativa per gli studenti fuori sede.