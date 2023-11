Conferenza stampa sull’impiego di terapie cellulari con CAR-T nell’ospedale Perrino di Brindisi

Il 20 novembre alle 10.30 nella sala Appia della direzione generale della Asl Brindisi, in via Napoli, si terrà una conferenza stampa per illustrare l’impiego di terapie cellulari con CAR-T nell’ospedale Perrino di Brindisi.



Si tratta di una terapia innovativa in campo onco-ematologico che offre una possibilità di cura a pazienti con Linfomi non Hodgkin o con leucemie linfoblastiche che sono andati incontro a ricaduta dopo una o più terapie convenzionali.



L’autorizzazione all’utilizzo di tale terapia nel nostro ospedale è stata rilasciata dalla Regione Puglia nel mese di giugno scorso a conclusione di una complessa procedura di accreditamento. La Asl Brindisi diventa così il secondo centro operativo in Puglia per l’impiego della terapia CAR-T.



La conferenza stampa sarà introdotta dal direttore generale Maurizio De Nuccio con il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, mentre la presentazione sarà a cura del direttore di Ematologia Domenico Pastore, della direttrice del Servizio di Medicina Trasfusionale Maria Antonietta Miccoli e della direttrice del Dipartimento Farmaceutico Teresa Calamia.