Sky arte trasmette "Puglia - appunti di viaggio", racconto delle sfilate dell'estate 2023 ad Ostuni di Dolce & Gabbana

Ogni anno Domenico Dolce e Stefano Gabbana scelgono un luogo diverso d’Italia per presentare le loro Collezioni Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria. Quest’anno il loro viaggio è stato in Puglia, terra di storie, antichi mestieri, danze e canti, il cui straordinario paesaggio si articola tra mare, ulivi e originali architetture. Così nasce Puglia – Appunti di viaggio, su Sky Arte in esclusiva il 19 novembre alle 21.15, in streaming su NOW e disponibile on demand.

“Siamo grati a Sky Arte e a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, perché ci consentono attraverso questa nuova produzione televisiva, di portare alto, ancora una volta, il nome della Puglia nel mondo – ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia - . Per la Regione Puglia promuovere, incoraggiare e sostenere simili eventi culturali significa incubare semi buoni nel territorio, sviluppare uno dei modelli più elevati di economia intelligente e consentire al nostro territorio di acquisire sempre più una buona visibilità sulla scena internazionale. Noi non rinunciamo a credere nella potenza della bellezza espressa dal nostro patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico. Le creazioni di Dolce&Gabbana veicoleranno e valorizzeranno la nostra terra coniugando l’unicità delle loro creazioni all’autenticità della nostra regione”.

“Questo racconto ci permette di ringraziare Sky e, ancora una volta, Domenico Dolce e Stefano Gabbana per aver scelto la Puglia come palcoscenico internazionale per le loro sfilate – ha detto Gianfranco Lopane, assessore allo Sviluppo ed Industria Turistica della Regione Puglia - . L’invito agli spettatori è quello di immergersi nella magia della nostra regione attraverso un viaggio che celebra la fusione tra moda e patrimonio identitario pugliese”.

“Attraverso Sky Arte si potranno rivivere le emozioni delle sfilate di Dolce&Gabbana ad Alberobello ed Ostuni nell’estate 2023 - ha concluso Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Abbiamo scelto di partecipare a ´Puglia - Appunti di viaggio’ poiché per il turismo della nostra regione sarà un’opportunità di valorizzazione di molteplici aspetti, che vanno oltre la bellezza ed il fascino delle location. Questi eventi si realizzano quando l’intera filiera della ospitalità si dimostra pronta».

Nel tempo la Puglia ha attirato set cinematografici, artisti e viaggiatori.

Tra questi Janet Ross, donna inglese dell’Ottocento, colta e avventurosa, che nel 1884 intraprende un viaggio in Puglia per poi scriverne un libro.

Proprio alcuni passaggi di questo volume, interpretati dall’attrice pugliese Licia Lanera, accompagnano gli snodi del film.

Ma saranno soprattutto le voci di chi oggi la Puglia la conosce bene a costituire un racconto tra paesaggi, storie e tradizioni, arricchito da performance fiabesche in location d’eccezione.

Tra le voci spicca quella della grande attrice Helen Mirren, che racconta del suo affetto per la Puglia, dove vive da oltre dieci anni, del suo impegno nella salvaguardia degli ulivi in pericolo a fianco dell’associazione Save The Olives e del suo amore per Dolce&Gabbana.

Il documentario entrerà nei laboratori dove i capi e i gioielli della casa di moda vengono ideati e confezionati, facendo ricorso a complesse tecniche artigiane, perché creare le Collezioni Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria di Dolce&Gabbana è un viaggio, avvincente e affascinante. Un viaggio che inizia da lontano e che riscopre e valorizza l’artigianato locale, un patrimonio culturale che trova la sua esaltazione nelle poetiche sfilate di Alberobello e Ostuni.