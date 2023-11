Programma sviluppo – a Brindisi job day “Brindisi orienta” sul tema “formare per il mare”

Brindisi si conferma la città pugliese con più alta vocazione nautica e con grandi opportunità di crescita economica ed occupazionale.

Si tratta di elementi emersi con chiarezza nel corso dell’ultima edizione del Salone Nautico di Puglia, svoltosi nel porto turistico della città adriatica ad ottobre.

Una crescita che, a dire il vero, contraddistingue tutta la Puglia e che consente di programmare una ulteriore fase di sviluppo. Il tutto, anche grazie alla formazione che riveste un ruolo fondamentale nelle politiche di attrazione territoriale.

Va letta in questa direzione l’iniziativa programmata a Brindisi per lunedì 20 novembre nell’ambito del progetto “Brindisi Orienta” del Comune di Brindisi promosso grazie al bando regionale “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”.

Con inizio alle ore 8.30, nella sala Gino Strada di Palazzo Nervegna, Programma Sviluppo ha organizzato un job day sul tema “Formare per il mare – opportunità lavorative nel mondo nautico”.

Sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, dell’Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Brindisi Lidia Penta, dell’Assessore alla Formazione della Regione Puglia Sebastiano Leo, della dirigente regionale Monica Calzetta e della consigliera del Presidente Emiliano per le politiche della formazione Anna Cammalleri.

Interverranno sul tema “L’economia del mare e il mercato della nautica” il Presidente dello Snim Giuseppe Meo, il Presidente del Distretto della Nautica pugliese Giuseppe Danese, il Presidente regionale della sezione nautica della CNA Marco Carvignese, l’imprenditore navale Donato Di Palo, l’amministratore di TR Inox Antonio Rizzelli e l’Amministratore delegato di Bocca di Puglia spa Dario Montanaro.