A Latiano “IL FUTURO DEL MONDO: l’educazione dei nostri figli ed il Welfare capovolto”

LATIANO - Si terrà Venerdi 1 Dicembre, con inizio alle ore 9.00 e fino alle ore 13.00, il convegno dal titolo “IL FUTURO DEL MONDO: l’educazione dei nostri figli ed il Welfare capovolto” organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Latiano (BR) e dalla Soc. Coop. Soc. “Sostegno” sempre di Latiano.

In un momento in cui l'intera nazione riflette sul futuro del mondo e sull'educazione dei giovani, la Cooperativa Sostegno, da decenni impegnata a favore dei minori, organizza un evento con esperti del settore e una platea qualificata.

La presidente della Sostegno, la dott.ssa Paola Baldari, esprime soddisfazione per l'opportunità offerta alla provincia, considerandola un'occasione importante per riflettere sulle buone pratiche educative in un periodo in cui i punti di riferimento sembrano essere saltati.

Il convegno prevede, dopo i saluti iniziali della Sostegno e dell'Assessore Luana Monaco, un'introduzione al tema a cura della dott.ssa Valentina Farina, Assistente Sociale e vice presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia. La relazione sarà tenuta dal dott. Francesco Paolo Romeo, ricercatore in Pedagogia sperimentale presso l'Università Telematica Pegaso, Psicologo e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto.

Il dott. Roberto Schifone, Direttore della Sostegno e Vicepresidente Nazionale del Movimento per l'Infanzia, commenta positivamente l'esperienza di assistere a una lezione del dott. Romeo, sottolineando l'entusiasmo e l'arricchimento che essa porta. Schifone esprime la sua fiducia nella sfida proposta dal concetto di "welfare capovolto" del dott. Romeo e sottolinea l'importanza di rispondere concretamente all'emergenza educativa attraverso l'azione e la formazione.

L'appuntamento è fissato per Venerdì 1 dicembre, con inizio alle ore 9.00, presso la "Sala Flora" del Palazzo Imperiali a Latiano (BR). L'evento è in corso di accreditamento presso l'Ordine degli Assistenti Sociali di Puglia.

Info ed iscrizioni: www.coopsostegno.it – 345 127 8494.