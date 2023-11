Contratto di Fiume del Canale Reale: il 5 dicembre l’assemblea della Comunità di Fiume

PROVINCIA di BRINDISI - Nel luglio del 2021, nel suggestivo Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, è stato ufficialmente sottoscritto il Contratto di Fiume del Canale Reale insieme al suo correlato Programma d’Azione, il quale avrà validità nel triennio 2021-2024.



Questo importante passo ha segnato la conclusione di un articolato percorso durato circa due anni, coordinato dalla Regione Puglia. Durante questo periodo, si è assistito alla progressiva creazione di una visione condivisa per il bacino del Canale Reale, alla definizione di una strategia di sviluppo locale e all'istituzione di una rete istituzionale e sociale, il tutto con uno sguardo attento alla tutela ambientale del territorio coinvolto.

La Provincia di Brindisi ha prontamente aderito a questa iniziativa.

Attualmente, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, che coordina il Contratto di Fiume del Canale Reale, ha avviato il secondo ciclo della fase attuativa del Contratto.

L'obiettivo è verificare l'avanzamento delle attività previste nel Programma d’Azione e continuare a consolidare la rete istituzionale e sociale già costituita.

Per chiudere il secondo ciclo e definire la direzione per il futuro, è stata convocata una nuova Assemblea della Comunità di Fiume del Canale Reale, programmata per martedì 5 dicembre 2023, alle ore 16:30, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi.

Durante l'assemblea, si darà il benvenuto alle nuove Amministrazioni Comunali insediate a seguito delle elezioni amministrative di maggio, coinvolte in precedenza nel processo del Contratto. Si approfondirà la comprensione del Contratto di Fiume del Canale Reale per le nuove amministrazioni e si ribadirà alle altre Amministrazioni aderenti che questo strumento può e deve essere sfruttato a favore delle comunità.

Inoltre, si presenteranno gli avanzamenti degli ultimi mesi riguardo a alcune delle attività previste dal Piano d’Azione, si rifletterà sui contenuti del Piano d’Azione 2021-2024 che si avvia alla conclusione, e si discuterà dei punti da trasferire nel nuovo Piano d’Azione 2024-2027, che prenderà il via a giugno-luglio dell'anno successivo.

Si illustrerà anche la programmazione degli eventi e degli sviluppi specifici per ciascuna attività del Programma d’Azione che si terranno nella prima metà del 2024, e saranno distribuiti i calendari 2024 contenenti le dodici foto vincitrici del concorso fotografico presentato nella scorsa Assemblea.