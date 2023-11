Brain Dinamo Brindisi: prima vittoria esterna a Bari contro l’Adria

BRINDISI BASKET - La Brain Dinamo Brindisi conquista una preziosa vittoria esterna, superando la Tecnoeleva Adria Bari 79-85.

Dopo un primo quarto positivo per i padroni di casa, la Dinamo rimonta con una solida prestazione di squadra, guidata da Drammeh (26 punti), Procopio, e Brunetti.



Nel terzo quarto, la grinta di Procopio e le triple di Drammeh riducono lo svantaggio a un possesso (62-59).

La squadra completa la rimonta, mantenendo il vantaggio grazie a Sheriff, Procopio e una schiacciata di Musa. Gigi Brunetti firma una bomba cruciale, portando la Dinamo sul +6 (72-78).

La precisione di Drammeh dalla lunetta chiude il match 85-79.



La vittoria, con sei punti in classifica, prepara la squadra per la sfida contro la Cestistica Benevento il 25 novembre.



IL TABELLINO



Tecnoeleva Adria Bari 79 – Brain Dinamo Brindisi 85 (28-23, 45-38, 62-59, 79-85)



Adria Bari: Yamikosvki, Ravelli, Tanzi ne, D’Errico ne, Lupo 12, Callara 24, Ferraretti 13, Pugliese 6, Preite 9, Meistas 5, Vorzillo 10, Loprieno ne – All. Luisi



Dinamo Brindisi: Greco 2, Epifani, Drammeh 26, Musa 15, Aloisio ne, Procopio 18, Pulli 6, Paciullo ne, Mongelli ne, Brunetti 18, Filipovic – All. Cristofaro



Arbitri: Schena di Castellana Grotte (BA) e Anselmi di Ruvo di Puglia (BA)