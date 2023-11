Brindisi, si conclude il Progetto “Il Benessere dell’Universo Femminile”, con “Il Cerchio delle Donne”

BRINDISI - Il percorso dedicato al Benessere dell'Universo Femminile, noto come "Il Cerchio delle Donne – laboratorio corporeo-emotivo," si concluderà venerdì 1 dicembre 2023, alle ore 18.15 presso il suggestivo Parco Buscicchio a Brindisi.

L'evento offre un'opportunità unica per intraprendere un viaggio emozionale guidato, attraverso la libera espressione corporea, al fine di consentire alle Donne e alle Adolescenti partecipanti di entrare in contatto con gli Archetipi del femminile. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza, armonizzare tali archetipi, valorizzare quelli meno presenti nella vita quotidiana e trarre da essi maggiore energia e forza.

Il laboratorio rappresenta un'occasione preziosa per rafforzare la consapevolezza personale e gestire in modo più consapevole la vita quotidiana, sia a livello privato che professionale. Si incoraggia la partecipazione gratuita previa prenotazione telefonica al numero 329 4486226. Le Donne ed Adolescenti presenti sono invitate a portare con sé abiti comodi, un tappetino, un cuscino rigido, carta, penna e un oggetto simbolico del loro femminile.

Il Cerchio delle Donne è parte integrante del Progetto Futura. La Puglia per la Parità, promosso dal Consiglio della Regione Puglia, in collaborazione con Legami di Comunità, il Polo Biblio-Museale Regionale di Brindisi "Ribezzo," e con il Patrocinio della Provincia di Brindisi.

Questo progetto, ideato e curato da Gabriella Gravili, ha visto il suo inizio il 20 maggio con una serie di laboratori incentrati su temi come la danza poetica, lo yoga per il benessere corporeo ed emotivo, la tonificazione del pavimento pelvico, la mindfulness e la gestione delle emozioni.

Nel mese di novembre, dedicato all'eliminazione della violenza di genere e alla decostruzione dell'educazione patriarcale, sono state organizzate attività specifiche per gli adolescenti e gli studenti delle Scuole Morvillo Falcone ed Ipsia di Brindisi. Tra queste, il Seminario "Relazioni Sane e Possibili" ha offerto uno spazio di riflessione sulle pari opportunità di genere nelle diverse sfere della vita quotidiana, con interventi di professionisti esperti del settore.



Il dibattito, incentrato sui diritti delle donne, è stato arricchito da un Cineforum con la proiezione di film italiani che affrontano tematiche come il cyberbullismo, il revenge porn e il cybershaming.

Gli studenti della Scuola Superiore Morvillo Falcone di Brindisi sono stati protagonisti attivi del dibattito, con un momento dedicato alle domande e risposte, moderato dalla Dott.ssa G. Gravili, esperta in Educazione Affettiva e Sessuale, e dal Dott. W. Lombardi, Responsabile della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Brindisi. Durante questo scambio, è stato evidenziato l'importanza di un uso consapevole e responsabile del web e dei social media.