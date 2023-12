Cgil Brindisi: al via da oggi le istanze per il Reddito di Dignità Puglia. Tutte le info

Le istanze potranno essere inserite a partire dalle ore 10:00 di, martedì 5 dicembre 2023 e sino alle ore 14:00 del 5 gennaio 2024.

Le domande potranno essere presentate utilizzando l’apposita piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it, attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

R E D requisiti richiesti:

- Essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità con valore ISEE non superiore ad € 9.360,00

- Il valore della componente patrimoniale immobiliare dell’ISEE, al netto delle detrazioni, non deve superare € 30.000,00

- Il valore della componente patrimoniale mobiliare dell’ISEE non deve superare € 15.000,00 al netto delle detrazioni

In caso di Nucleo familiare (come da attestazione ISEE) composto da almeno 5 componenti oppure da almeno un adulto e 3 componenti in età minorile alla data della domanda

Essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità con valore ISEE non superiore ad € 15.000,00

-Il valore della componente patrimoniale immobiliare dell’ISEE, al netto delle detrazioni, non deve superare € 30.000,00

Il valore della componente patrimoniale mobiliare dell’ISEE non deve superare € 20.000,00 al netto delle detrazioni.

-Essere residente da almeno 12 mesi in un comune pugliese (la residenza in Puglia è inoltre richiesta per l'intera durata del beneficio) oppure essere iscritto negli ultimi 12 mesi all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) - Avere compiuto almeno 18 anni di età e non avere compiuto il 65esimo anno di età

-Essere disponibili a sottoscrivere un Patto di inclusione sociale attiva e a impegnarsi con apposita dichiarazione a svolgere tutte le attività e le prestazioni inserite nel percorso di inclusione per il numero di ore necessarie.

SONO ESCLUSI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA, SFL, ASSEGNO DI INCLUSIONE

Serve lo spid personale.