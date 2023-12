In vista delle festività natalizie FlixBus potenzia le tratte con la provincia di Brindisi

In vista del Natale, FlixBus potenzia le tratte con la provincia di Brindisi e la Puglia per facilitare il ritorno a casa di chi studia o lavora fuori sede. Oggi FlixBus collega in provincia 5 località, garantendo un servizio continuativo di mobilità con alcune fra le principali città italiane.



In tutto, sono circa 40 le destinazioni collegate da FlixBus sull’intero territorio pugliese: di queste, 10 (il 27% del totale) contano meno di 20.000 abitanti.

La società annuncia inoltre il rinnovo della collaborazione con l'Associazione Europea delle Vie Francigene, che interesserà, anche nel 2024, tre comuni della provincia di Brindisi.