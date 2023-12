Ryanair annuncia due nuovi voli da Brindisi e due da Bari.

Ryanair ha annunciato l'introduzione di quattro nuovi collegamenti da e per la Puglia durante l'estate del 2024, ampliando ulteriormente la sua presenza nella regione.



Tra le nuove rotte, spicca il collegamento da Brindisi a Danzica, segnando la prima volta che questa destinazione sarà servita direttamente dalla Puglia. Inoltre, Ryanair offrirà un nuovo collegamento tra Brindisi e Trieste, creando un ponte aereo tra due città con una storia e una cultura ricche.

La città di Bari non sarà da meno, poiché vedrà l'introduzione di nuovi voli diretti verso Atene e Rodi. L'apertura di tali rotte è stata programmata con attenzione per massimizzare le opportunità di viaggio per i passeggeri, con Atene che sarà raggiungibile a partire dal 1° aprile e Rodi dal 4 maggio.

Nel frattempo, l'inizio del servizio da e per Trieste non ha ancora una data definita, mantenendo una certa suspense tra i potenziali passeggeri.

Questi nuovi collegamenti offriranno non solo maggiori opzioni di viaggio per i residenti della Puglia, ma potrebbero anche attirare turisti provenienti da queste destinazioni, contribuendo così a stimolare il settore turistico locale. La strategia di Ryanair di espandere le sue rotte verso destinazioni meno tradizionali evidenzia il crescente interesse per esplorare luoghi unici e meno frequentati, offrendo un'opportunità sia per i viaggiatori che per le economie locali interessate.

Antonio Maria Vasile ,presidente di Aeroporti di Puglia : “Il processo di espansione del network si arricchisce per la prima volta la Puglia, in particolare Brindisi, sarà collegata con Danzica.

Una scelta declinata nel nostro Piano strategico che individua nel nord Europa una delle aree di riferimento per la crescita dell’industria del turismo pugliese. In questo ambito il mercato polacco è certamente tra quelli più dinamici e in forte espansione, come peraltro evidenziato dal grande successo riportato dal volo per Breslavia.

Il Salento, così, avrà modo di collegarsi con un’area non circoscritta alla sola Polonia, ma che si estende a quelle di altri Paesi del Baltico. Stesso discorso per il collegamento su Trieste, che permetterà di intercettare i flussi provenienti non solo dal nord est, ma anche dalla Slovenia”.