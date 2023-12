Fasano: arrivano Andrea Scanzi e Mara Venier per “LibriAmo…tra le masserie”

Ancora due nuovi appuntamenti col botto, dopo il tutto esaurito di lunedì sera con Vincenzo Schettini per “LibriAmo…tra le masserie”, la rassegna letteraria organizzata dal Mondadori Point di Fasano e promossa dall’imprenditrice Laura De Mola.

Protagonista indiscussa dei prossimi due appuntamenti, che chiuderanno il 2023, sará la musica.

Domenica 10 dicembre il giornalista Andrea Scanzi, già ospite della rassegna nelle scorse edizioni, porterà sul palco del Teatro Sociale, alle ore 19.30, il genio musicale di Giorgio Gaber con lo spettacolo “E pensar che c’era Giorgio Gaber”, con la regia di Simone Rota, tratto dall’ultimo libro, edito PaperFirst.

Martedì 12 dicembre tornerà invece a Fasano Mara Venier, che dialogherà con Cristiana Ciacci, autrice di “Mio padre Little Tony”, Bertoni editore. L’incontro si terrà a Masseria Torre Coccaro alle ore 19.30, e racconterà la storia dell’Elvis italiano e del rapporto complesso tra una figlia affamata di amore e un padre troppo spesso distratto e assente che l’avrebbe voluta più simile a lui “meno complessa, più leggera, una cittadina del mondo”.

Per info e prenotazioni telefonare al numero 080 5672761 oppure rivolgersi al Mondadori Point in via Roma, 29