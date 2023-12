Le “Donne del Vino di Puglia” realizzano il format “Bolle di Puglia Experience “

"Bolle di Puglia Experience" è il format concepito e realizzato con cura dalle Donne del Vino di Puglia, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la conoscenza della produzione spumantistica regionale. Questo settore ha compiuto notevoli progressi in termini di qualità negli ultimi anni, registrando una costante crescita nei consumi.

Dal 9 dicembre al 19 gennaio, prende il via un affascinante viaggio alla scoperta delle produzioni spumanti della Puglia, che attraversa l'intera regione da Nord a Sud. Durante questo percorso, vengono esplorati vitigni autoctoni e non, coltivati in territori caratterizzati da profonde differenze climatiche ed ampelografiche. Attraverso la spumantistica, si delinea un profilo invitante e variegato di possibilità di vinificazione, con bollicine ottenute da uve quali Negroamaro, Susumaniello, Primitivo, Nero di Troia, Bombino nero e bianco, Fiano, Verdeca, Bianco d’Alessano e altre varietà rare.

Il calendario di Bolle di Puglia Experience è densamente popolato da appuntamenti che includono degustazioni, masterclass, abbinamenti e assaggi a tema "Bolle di Puglia". Questi eventi sono guidati da esperti del settore, dalle donne che producono, comunicano, vendono e propongono queste affascinanti bollicine nei loro contesti professionali.

Renata Garofano, delegata Puglia dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, spiega: "Con Bolle di Puglia vogliamo contribuire attivamente alla conoscenza delle bollicine pugliesi, una produzione in costante crescita non solo in quantità, ma soprattutto in qualità. Per il terzo anno consecutivo, ci rivolgiamo al pubblico appassionato per raccontare le bollicine prodotte dalle Donne del Vino e ampliamo le occasioni di assaggio invitando a raggiungerci nei luoghi che amiamo: enoteche, ristoranti, cantine, offrendo un'esperienza autentica di gusto e scoperta. Questo progetto è, prima di tutto, culturale e mira a crescere nel tempo, diversificandosi per sensibilizzare il pubblico a una maggiore consapevolezza e percezione degli spumanti pugliesi".

Lo spumante "made in Puglia" si rivela essere un regalo adatto a tutte le occasioni, specialmente quelle più significative. Ogni momento è propizio per festeggiare e regalare una bottiglia di bollicine, scoprendo le diverse metodologie di spumantizzazione. Che il destinatario sia un appassionato di vino o un esperto del settore, l'occasione offre un pretesto ideale per approfondire la conoscenza del terroir e sperimentare nuovi abbinamenti. Questa esperienza si inserisce nel contesto di una produzione spumantistica pugliese sempre più in crescita, sia in termini di quantità che di qualità.Bollicine itineranti, gli appuntamenti:

Sabato 9 dicembre 2023, Monopoli (Ba) - Enoteca La Bottega del Vino intera giornata in orari enoteca (9.00 - 13.00 - 16.30 - 20.30), degustazione con accompagnamento piccola stuzzicheria e panettone. Ingresso libero

Domenica 10 dicembre 2023, Ostuni (Br) - Enoteca WalkingWine

Dalle 18.00 degustazione delle bollicine pugliesi accompagnate da pettole e interventi musicali e/o teatrali. Ingresso € 10

Sabato 16 dicembre 2023, Manduria (Ta) - Cantine Soloperto

Giornata di degustazione delle bollicine delle Donne del Vino con stuzzichini vari (orario 10.00 – 20.00). Ingresso libero

Domenica 17 dicembre 2023, Ostuni (Br) - Villa Agreste

Masterclass su prenotazione e degustazione delle bollicine delle Donne del Vino (orario 10.00 – 14.00). Ingresso gratuito

Mercoledì 20 dicembre 2023, Locorotondo (Ba) – KIATZ Piazza Bar con cucina

Dinner Class con le bollicine delle produttrici Donne del Vino (ore 19.30). Ingresso a pagamento, su prenotazione (tel. 080 9721835)

Venerdì 5 gennaio 2024, Gioia del Colle (Ba) - Trattoria Pugliese

Cena degustazione con le bollicine delle Donne del Vino (ore 20.30). Ingresso a pagamento, su prenotazione (tel. 080 3431728)

Domenica 7 gennaio 2024, Lucera (Fg) - Ristorante Santèn

Masterclass con le bollicine delle Donne del Vino Puglia (ore 19.00). Ingresso a pagamento, su prenotazione (tel. 0881 1744246)

Venerdì 19 gennaio 2024, Cellino San Marco (Br) - Cantine Due Palme

Visita in azienda e degustazione delle bollicine prodotte dalle socie Donne del Vino (ore 18.00). Ingresso a pagamento, su prenotazione (tel. 379 1716999).

Le società che hanno aderito all’iniziativa

Cantine: Apollonio, Caiaffa Vini, Cantina La Marchesa, Cantine Due Palme, Cantine PaoloLeo, Cardone, Jorche, Madri Leone, Mandwinery, Placido Volpone, Produttori di Manduria, Soloperto Vini, Tenute Rubino, Vetrère, Villa Agreste.

Enoteche: La Bottega del Vino di Zazzera Viviana, WalkingWine di Graziana Maiorano; Ristoranti: Trattoria Pugliese di Vittoria Santoiemma; Sommelier e Wine Communicator: Titti Dell’Erba, Lucia Leone, Carmela Lombardi, Ilaria Oliva, Paola Restelli, Flora Saponari.