Emergenza sangue: dove si può donare questa settimana

ASL, Provincia di Brindisi - Nei nostri ospedali c'è bisogno di sangue, ogni giorno. Il sangue serve per gli interventi chirurgici programmati, per le emergenze dal pronto soccorso, per le trasfusioni continue di cui necessitano i pazienti microcitemici e i pazienti domiciliari.

Tutti possiamo farci portavoce di un'emergenza quotidiana che vede impegnato il personale ospedaliero nella continua ricerca di sangue.

Centri donazione sangue nei nostri ospedali:

Brindisi - Ospedale Perrino: dal lunedì al sabato ore 8.00 - 12.00

Francavilla Fontana - Ospedale Camberlingo: giovedì ore 8.15-10.30

Ostuni - Ospedale civile: venerdì ore 8.15-10.30

Raccolte straordinarie promosse dalle Associazioni in collaborazione con la Asl - nei punti di raccolta fissa oppure in autoemoteca - dove è sempre presente il nostro personale medico e tecnico:

• 13 dicembre: Mesagne c/o Centro Studi Mardighian ore 8.30-12.00 - raccolta Avis

• 15 dicembre: Francavilla Fontana c/o Chiesa dei sette dolori ore 17.00-21.00 – raccolta Avis

• 16 dicembre: Brindisi c/o ex Ospedale Di Summa ore 8.00-12.00 – raccolta Avis

• 16 dicembre: Torre S. Susanna Piazza Umberto ore 17.00-21.00 - raccolta Avis

• 17 dicembre: Cisternino c/o Palazzetto dello Sport ore 8.00-12.00 – raccolta Avis

• 17 dicembre: Fasano c/o Pta (ex ospedale) ore 8.00-12.00 - raccolta Avis

• 17 dicembre: Oria c/o Poliambulatorio ore 8.00-12.00 - raccolta Avis

• 17 dicembre: Villa Castelli (sede da definire) ore 8.00-12.00 – raccolta Avis