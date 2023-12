Brindisi: presso la Basilica Cattedrale, Sabato 16, il “Cantico di Natale” del Coro San Leucio

Come è ormai da diversi anni, l’Associazione Musicale – Culturale “San Leucio” di Brindisi offre alla città di Brindisi il consueto Concerto di Natale del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio”, compagine corale che vanta una pluri trentennale attività di animazione liturgica per le celebrazioni presiedute nella Basilica Cattedrale dall’Arcivescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni.



In occasione delle festività natalizie, anche quest’anno si propone il concerto per soli, coro e orchestra sinfonica diretta dal M° Alessio Leo e dal titolo “Cantico di Natale” che si svolgerà sabato 16 dicembre presso la Basilica Cattedrale di Brindisi alle ore 20:30.



Cantico di Natale è il XXXI concerto di Natale del Coro Polifonico Arcivescovile San Leucio, ha avuto il Patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi – Ostuni, della Città di Brindisi e della Provincia di Brindisi; è inserito nel calendario degli appuntamenti del Comune di Brindisi e nella rassegna di ARCOPU, associazione che riunisce i cori della Puglia. È stato organizzato grazie anche a ENEL main sponsor dell’evento, e con Agenzia Viaggi “Pamela viaggi” di Ostuni e di La vie en rose fiorista di Brindisi.

L’evento ha come media partner le testate Giornale di Puglia e Brindisi Time e dell’emittente Idea Radio nel mondo.



Vuole essere non solo un momento di armonia musicale, ma un momento di riflessione spirituale sul Natale.

Il concerto si svolgerà in due parti: nella prima liberamente tratto dal romanzo di Erri De Luca “In nome della madre” si alterneranno brani musicali e orchestrali alla lettura magistralmente proposta da Orazio Coclite, voce che accompagna con i commenti le celebrazioni liturgiche di RAI1 e fondamentali momenti con il Papa Francesco trasmessi in mondovisione.



I brani saranno impreziositi dalla splendida voce di Mariangela Aruanno, soprano che ha calcato diversi palcoscenici interpretando musical e concerti accanto a diversi artisti; incantevole voce pugliese, ha partecipato, tra gli altri, al cast de “La Divina Commedia”, opera musicale di mons. Marco Frisina, oltre che in “Mimì è una civetta” rivisitazione musical de “La Bohème” di Puccini che le è valso il premio come Miglior Attrice Protagonista ai Broadway World Italy Awards 2016, ripercorreranno il tradizionale repertorio musicale natalizio, fra le note di Rutter e canti della tradizione anglosassone celebri in tutto il mondo.

Nella seconda parte del concerto il coro si esibirà nei classici della tradizione natalizia italiana ed internazionale, da Tu scendi dalle stelle ad Astro del ciel, da Jingle Bells a Oh happy day.



La serata sarà magistralmente condotta da Maria Di Filippo, nota giornalista e personalità della città di Brindisi.

Come consuetudine, l’Associazione vuole dare rilievo ad una realtà cittadina che si occupa di assistenza e solidarietà sul territorio. Quest’anno l’associazione scelta è “Migrantes” che si occupa della crescita integrale dei migranti nel rispetto dei valori umani e religioni.