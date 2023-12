M5S Brindisi: “Rayanair annuncia solo 2 nuovi voli malgrado Marchionna abbia evitato di aumentare la tassa d’imbarco.”

Il Movimento Cinque Stelle di Brindisi esprime il proprio disappunto sulla programmazione dei nuovi voli annunciati in questi giorni da Aeroporti di Puglia.

La nuova stagione estiva vedrà la compagnia aerea Volotea, fare base a Bari con nuovi aeromobili A320, collegando il capoluogo barese con ben 18 rotte nazionali e internazionali tra cui 3 in Italia, 2 in Spagna, 9 in Grecia, 2 in Francia, 2 in Croazia, penalizzando fortemente l’Aeroporto del Grande Salento.



Se è vero che ben vengano più operatori in Puglia, è altrettanto vero che la società AdP dovrebbe tutelare non solo il bacino d’utenza tra Bari città Metropolitana con Foggia, ma anche Brindisi Lecce e Taranto, poiché crescono in maniera differente, come testimoniano i dati recentemente pubblicati proprio da Adp: Aeroporto di Bari +4,7%, Aeroporto di Brindisi +3,8%.

L’anno prossimo con queste nuove rotte solo da Bari, il divario aumenterà enormemente a discapito del territorio Salentino.

Rayanair invece da Brindisi annuncia solo 2 nuovi voli, Danzica e Trieste malgrado il Sindaco Marchionna abbia inutilmente evitato di aumentare la tassa d’imbarco, aumentando invece la tassazione ai residenti nel capoluogo.



Il Movimento 5 Stelle di Brindisi attiverà tutte le iniziative opportune coinvolgendo i propri Parlamentari e consiglieri Regionali per una battaglia unica, chiedendo al Presidente Adp Antonio Vasile, un incontro urgente al fine di rivedere il piano strategico in corso, adottando soluzioni più eque e dando cosi a tutti i pugliesi lo stesso diritto alla mobilità.

Vigileremo inoltre, per scongiurare il rischio di demansionamento o trasferimento dei dipendenti Enav Brindisi del Centro di Controllo Aereo di Brindisi che metterebbe in crisi 120 dipendenti.