Brindisi: Campionato Italiano di «indoor rowing» al Pala Pentassuglia, domenica 17 dicembre

La Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi, in collaborazione con il Comitato Regionale della Federazione Italiana di Canottaggio (FIC), organizza per domenica 17 dicembre, nel Palasport «Elio Pentassuglia» di Brindisi, una importante manifestazione agonistica di «indoor rowing» (canottaggio indoor), a cui parteciperanno le società di canottaggio di Puglia e Basilicata.

La manifestazione ha una valenza di carattere nazionale e comprende:

- il CAMPIONATO ITALIANO INDOOR ROWING, articolato nelle diverse categorie di età, a partire dai 15 anni;

- il MEETING NAZIONALE ALLIEVI E CADETTI, per giovani da 11 a 14 anni di età;

- i GIOCHI SPORTIVI «SPECIAL OLYMPICS», per atleti con disabilità.

L’evento si svolgerà in contemporanea con analoghe manifestazioni che si terranno nelle altre sedi regionali del territorio italiano e sarà valido anche come campionato regionale. I risultati delle varie sedi saranno inviati alla FIC per la redazione delle classifiche, sia regionali che nazionali.

Per la gara saranno utilizzati dei particolari vogatori dotati di un piccolo computer, chiamati remoergometri.

Le gare si svolgeranno per batterie, con dieci remoergometri collegati tra di loro per consentire la proiezione su un grande schermo della rappresentazione delle competizioni.

L’inizio delle gare è previsto alle ore 9.30, con accesso libero alle zone destinate al pubblico.