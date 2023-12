Fasano, Sa.Fi.Ter: oggi Nando Paone e Gianmarco Tognazzi inaugurano l’evento

FASANO – Oggi, 14 dicembre, prende il via a Fasano il Sa.Fi .Ter, il Film Festival Internazionale Salento Finibus Terrae che, fino al 18 dicembre, porterà alcuni dei protagonisti del mondo del cinema tra la città brindisina e San Severo. L’appuntamento inaugurale al Cinema Teatro Kennedy di Fasano vedrà ospiti l’attore napoletano Nando Paone, che sarà premiato come Migliore Attore della sezione Corti Puglia, il regista del film Lo Sposo indeciso, Giorgio Amato, e gli attori Gianmarco Tognazzi e Giulia Gualano.

La rassegna internazionale, nata in Puglia per volere di Romeo Conte, segna quest’anno l’importante traguardo della ventesima edizione. Due decenni in cui il Sa.Fi.Ter non ha mai rinunciato alla sua identità, alla sua dimensione intima, alla bellezza del parlare di cinema all'ombra di un ulivo con gli appassionati e i più giovani.

Fasano, in particolare, dalle ore 15.00 ospiterà la visione dei primi cortometraggi in concorso selezionati per le categorie Corti Puglia, dedicata alle opere girate nel Tacco d’Italia, e Corti Commedia. Alle 18.30 l’attore Nando Paone verrà premiato per il corto “Il mare che muove le cose”, diretto da Lorenzo Marinelli. Nel film Paone interpreta Massimo, proprietario di uno stabilimento balneare la cui vita viene stravolta dal morbo di Parkinson. L'incontro con un ragazzo africano gli darà l'opportunità di reagire al dolore, di metterlo da parte, di capire che è ancora in grado di prendersi cura del suo prossimo. Perché ancor più della malattia, è la paura il vero nemico da combattere.

Nando Paone ha alle spalle una lunga carriera in cui ha lavorato con pietre miliari del cinema italiano, tra cui Dino Risi, Mario Monicelli, Steno, ha recitato accanto a Vittorio Gassman, Bud Spencer, Max von Sydow e tanti altri.

La sera, alle ore 20.00, il lungometraggio Lo Sposo indeciso sarà introdotto dal regista Giorgio Amato e dagli attori Gianmarco Tognazzi e Giulia Gualano. Una commedia ai limiti del surreale dai risvolti riflessivi ed esistenziali, con un cast di punta che include, tra gli altri, Ilenia Pastorelli, Francesco Pannofino, Giorgio Colangeli, Ornella Muti e tanti altri.



Il festival del cortometraggio continua a San Severo il 16, 17 e 18 dicembre nel prestigioso Teatro Verdi, dove saranno protagonisti in particolar modo i ragazzi.