I Vigili del Fuoco presentano "botti sicuri": sensibilizzare gli Studenti sulla sicurezza durante le Festività

BRINDISI - L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sez. di Brindisi, in collaborazione con la Scuola Media Statale G. Cesare, ha tenuto un incontro nella mattinata del 13 dicembre 2023 nell'aula magna. La sessione ha coinvolto tutte le classi degli alunni delle seconde e terze, insieme ai loro docenti. Cinque classi alla volta si sono alternate ogni ora, per un totale di 20 classi, durante la presentazione del progetto "Botti sicuri" in vista delle prossime festività natalizie.



Il progetto, ideato dal Coordinatore Regionale Puglia dei Vigili del Fuoco, il FF. Maurizio Saponaro, che è stato anche il relatore dell'incontro insieme ad altri soci, ha immediatamente catturato l'attenzione della Prof.ssa Federica Rollo, referente del progetto. Grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia Carra, è stato organizzato un incontro con gli alunni.

Durante la lezione interattiva, presentata con slide, sono stati affrontati diversi argomenti, partendo dall'incendio dell'albero di Natale fino ai pericoli associati all'uso dei fuochi pirotecnici, con gravi conseguenze per persone, animali e beni materiali. Un momento toccante è stato rappresentato dalla testimonianza di una persona presente all'incontro, che a causa di petardi aveva subito gravi danni fisici molti anni fa, perdendo un braccio, la vista e riportando ustioni di terzo grado su varie parti del corpo.

Gli alunni sono stati informati sulla prevenzione, imparando come evitare principi d'incendio dovuti all'uso di fuochi d'artificio, come conservarli e utilizzarli in modo sicuro. Inoltre, sono stati istruiti su come chiamare i Vigili del Fuoco in caso di emergenza, sottolineando l'importanza del loro rapido intervento nella salvaguardia delle vite umane, animali e proprietà.