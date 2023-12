ARPAL attiverà dei Punti di facilitazione digitale gratuiti. Tutte le info

La Regione Puglia diventa sempre più digitale!

ARPAL inaugurerà Punti di Assistenza Digitale gratuiti nell'ambito del progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale" per promuovere la crescita digitale della Regione Puglia. L'iniziativa, che mira a coinvolgere entro il 2025 un totale di 183.000 cittadini pugliesi, prevede l'apertura di Punti di facilitazione digitale su tutto il territorio regionale.

Questi punti, situati presso i Centri per l'Impiego della provincia di Brindisi e coordinati dalla Responsabile Unica P.o. dell’Ambito territoriale di Brindisi, Dott.ssa Anna Loparco, offriranno assistenza gratuita da parte di esperti informatici a cittadini di età compresa tra i 18 e i 74 anni.

L'obiettivo principale del progetto è potenziare l'offerta di servizi digitali, contribuendo al rafforzamento delle politiche attive del lavoro. I cittadini saranno guidati nell'acquisizione di competenze digitali di base per consentire loro di accedere e gestire in autonomia i principali servizi digitali.

I Punti di facilitazione digitale saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.30, con aperture straordinarie il martedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30 e il giovedì pomeriggio solo su appuntamento.

Le attività svolte dagli operatori nei Punti di facilitazione includono facilitazione individuale e di gruppo, formazione in presenza e online. Queste attività mirano a potenziare le competenze nell'alfabetizzazione su informazioni e dati, comunicazione e collaborazione, creazione di contenuti digitali, sicurezza, risoluzione dei problemi tecnici e utilizzo dei servizi pubblici digitali.

I cittadini potranno acquisire competenze in vari settori, tra cui la navigazione online, la gestione di dati personali e la partecipazione a servizi pubblici digitali. Inoltre, saranno offerte conoscenze sulla sicurezza digitale, compresa la protezione dei dispositivi e dei dati personali.

Per accedere a questi servizi, i cittadini possono rivolgersi al Centro per l'Impiego più vicino. Ecco i contatti dei Centri per l'Impiego nella provincia di Brindisi:

- CPI DI BRINDISI

Via Cappuccini 111, 72100, Brindisi BR

Tel. 0831544700

Email: cpi.brindisi@regione.puglia.it

- CPI DI FRANCAVILLA F.NA

Piazza Guglielmo Marconi, 1, 72021 Francavilla Fontana BR

Tel. 0831544716 - 0831544 720 - 0831544725

Email: cpi.francavilla@regione.puglia.it

- CPI DI OSTUNI

Via S. Giovanni Bosco, 10, 72017 Ostuni BR

Tel. 0831544729 - 0831544732 - 0831544735

Email: cpi.ostuni@regione.puglia.it