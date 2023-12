La Happy Casa sfida Sassari: coach Sakota vuole lo stesso impegno visto a Treviso

BRINDISI BASKET - La Happy Casa Brindisi si prepara per la 12ª giornata del Campionato di Lega A di Basket maschile 2023-2024, chiudendo il turno contro il Banco di Sardegna Sassari. La squadra brindisina, presieduta da Fernando Marino e allenata da coach Dragan Sakota, cerca punti cruciali per la salvezza, mentre il Sassari affronta la partita dopo una settimana negativa con sconfitte pesanti. Brindisi, reduce da una vittoria su Varese, deve superare le difficoltà in trasferta e consolidare un nuovo approccio.

Coach Sakota richiama l'esempio della partita contro Treviso come lezione per il futuro. La squadra si prepara al match con attenzione ai giocatori in recupero da infortuni, come Bayehe, Eric, Laquintana e Johnson.

Coach Bucchi, unico ex della partita, auspica una reazione positiva dopo una settimana difficile: "Partita importante per molti aspetti, veniamo da una settimana non buona da Brescia, vogliamo cercare di reagire e fare una buona gara. Whittaker e Diop stanno dando dei segnali di ripresa anche per poco speriamo di poter essere al completo e riuscire a schierarli qualche minuto. “

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN alle 20, e potrete seguire il live score tramite l'app New Basket Brindisi.