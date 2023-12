Grandi nomi per la nuova stagione teatrale di San Vito dei Normanni al teatro TEX - EX FADDA

SAN VITO DEI NORMANNI - Ritorna la stagione teatrale del Comune al teatro TEX.

Il teatro Tex, ospitato nell'ambito del laboratorio urbano ExFadda, accoglierà per il terzo anno consecutivo la stagione teatrale del Comune di San Vito dei Normanni in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.



La programmazione, composta da otto appuntamenti, si apre il 20 gennaio con "Lucio incontra Lucio", un evento musicale che vede l'Orchestra da Camera della Campania e il Conservatorio "Martucci" di Salerno collaborare con Sebastiano Somma per esplorare la vita, la storia e le canzoni di Lucio Dalla e Lucio Battisti.



Il 28 gennaio è in programma "Sempre fiori mai un fioraio", un omaggio all'attore Paolo Poli, scomparso nel 2016. Il racconto delle fasi dell'esistenza dell'artista, dall'infanzia agli amori, dalla guerra alla letteratura, offre uno sguardo approfondito su una vita che rimane un punto di riferimento nel panorama teatrale nazionale.



Il 9 febbraio arriva "La Badante", una commedia divertente ma dal tono malinconico, interpretata dall'Anonima GR/Gruppo Abeliano con Tiziana Schiavarelli e Tina Tempesta. La trama si focalizza sui legami interpersonali e sulla complessità nel gestire sentimenti contrastaIl 22 febbraio, Domenico Clemente dirige e interpreta "L’ultima replica – Il canto del Cigno", una riflessione sul mestiere dell'attore che si svolge dopo un'ultima rappresentazione teatrale. Chiuso nel camerino senza possibilità di uscire, l'attore si confronta con le sfide della vita e con la bellezza intrinseca alla sua arte.



Il 6 marzo è la volta di "Vicini di casa", con Amanda Sandrelli e Giorgio Alberti nel ruolo di una coppia in bilico tra amore e abitudine. L'incontro con i vicini di casa, Laura e Toni, durante un aperitivo, sconvolge l'apparente stabilità della coppia, dando vita a situazioni comiche e imprevedibili.



Il 16 marzo, Ascanio Celestini presenta "Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato", una visione contemporanea della vita di San Francesco, immaginato nel contesto dell'Italia odierna, accompagnato dalla musica di Gianluca Casadei.



Il 2 aprile va in scena "Il medico dei pazzi", celebre commedia di Scarpetta, diretta da Claudio Di Palma con Massimo De Matteo. La trama, ambientata negli anni Cinquanta, segue le vicende di Felice Sciosciammocca giunto a Napoli per visitare il nipote Ciccillo, il quale gli ha fatto credere di essere un medico proprietario di una clinica "per matti".



La stagione si conclude il 20 aprile con "Werra (Storie di donne e di guerra)", diretto da Valeria Simone e interpretato da Altea Chionna. Lo spettacolo narra le storie di tre donne unite dalla guerra, ognuna con una prospettiva diversa, in uno spazio scenico essenziale.



Infine, il Comune di San Vito e il TEX ospiteranno giovani coreografi emergenti del panorama italiano in una residenza creativa nel corso della prossima primavera, a maggio. La città di San Vito sarà coinvolta nel progetto ResiDance XL del Network Anticorpi XL, al termine del quale gli artisti presenteranno al pubblico i risultati del loro lavoro. Gli artisti selezionati per l'edizione 2024 di ResiDance XL saranno annunciati entro il prossimo dicembre.