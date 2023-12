Fasano, Sa.Fi.Ter. 2023: un trionfo cinematografico tra incontri, giovani e prestigiosi premi"

FASANO - La ventesima edizione del Sa.Fi.Ter., il Film Festival Internazionale Salento Finibus Terrae, si è conclusa con un grande successo di pubblico. Dal 14 al 18 dicembre, il festival ha animato il Cinema Teatro Kennedy di Fasano e il Teatro Verdi a San Severo con quasi 50 proiezioni, confermando la sua missione di promuovere il dialogo cinematografico e cercare la bellezza nei film d'autore al di fuori delle convenzioni mainstream.

L'evento, ideato da Romeo Conte, ha accolto numerosi ospiti del calibro di Gianmarco Tognazzi, Nando Paone, Mirko Frezza, Giorgio Amato, Maddalena Stornaiuolo, Agostino Chiummariello, Antonio De Matteo e altri. Questi ospiti hanno partecipato attivamente agli incontri, instaurando un dialogo autentico con il pubblico presente.

Il festival ha dedicato particolare attenzione ai giovani, coinvolgendo gli studenti degli istituti secondari di II grado e dell'Università di Foggia. Attraverso proiezioni e cinque "incontri con il cinema" moderati da Romeo Conte e dal critico cinematografico Giovanni Bogani, i giovani hanno avuto l'opportunità di esplorare temi importanti dei film in concorso.

Le sezioni dei cortometraggi in concorso includevano Corti commedia, Corti Puglia, Mondo Corto, Corti Italia e Young World. Personalità del cinema come Gianmarco Tognazzi e Nando Paone sono state premiate per le loro eccellenti performance.

Il Sa.Fi.Ter. ha anche coinvolto titoli internazionali, conferendo riconoscimenti a registi come Dania Bdeir per il miglior regista e a Tom Barkley e Ross White per il miglior corto nella sezione Mondo Corto, An Irish Goodbye.

L'iniziativa ha ricevuto il sostegno dell'Apulia Cine Festival Network 2023 con il contributo della Regione Puglia e di Apulia Film Commission. Il Comune di San Severo e l'associazione Egnathia, presieduta da Laura De Mola, hanno contribuito al successo del festival insieme a numerosi sostenitori locali nelle diverse tappe. In conclusione, il Sa.Fi.Ter. si è confermato come un appuntamento di successo e appassionato, dedicato all'amore per il cinema.