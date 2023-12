Flavio Insinna e Giulia Fiume al Teatro Verdi il 29 dicembre: “biglietto ridottissimo”

BRINDISI - Ha per titolo “Gente di facili costumi” la commedia in arrivo al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi venerdì 29 dicembre (sipario ore 18.30), con protagonisti Flavio Insinna e Giulia Fiume, per la regia di Luca Manfredi. Per lo spettacolo è disponibile - fino al 29 dicembre in biglietteria e online su rebrand.ly/gentedifacilicostumi - il biglietto “Crazy for Christmas”, in ogni settore della sala, al prezzo di 15 euro. Botteghino aperto dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) ore 11-13 e 16.30-18.30. Info T. 0831 562 554 e botteghino@nuovoteatroverdi.com. Proposta del Teatro Pubblico Pugliese con la partecipazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Durata, 90 minuti.

Era il 1988 quando Nino Manfredi portò in scena questa divertente pièce a due personaggi, scritta a quattro mani con Nino Marino e interpretata con Pamela Villoresi. Dopo circa trentacinque anni dal suo debutto, la commedia mantiene inalterata la sua modernità e tutta l’ironia dei due personaggi rappresentati, che rendono la storia straordinariamente attuale. Ugo è un intellettuale sui sessant’anni, nella vita si barcamena scrivendo parti per il cinema e la tv che non gli piacciono; Anna è una giovane prostituta che tira a campare facendo la “vita” ma che sogna un futuro migliore tra le giostre di un Luna Park. Due “mondi” contrapposti che si incontrano a seguito di uno screzio tra vicini: Anna, rumorosa e distratta, rincasa tutte le notti facendo un gran fracasso; Ugo, che abita al piano di sotto e non riesce a chiudere occhio, sale sulla terrazza del condominio per protestare. Nonostante le iniziali resistenze, i due iniziano a riconoscere nelle loro differenze un motivo per avvicinarsi. La forzata convivenza li porta a scoprire gli aspetti più autentici e vulnerabili l’uno dell’altro. Ugo trova in Anna un’ispirazione inaspettata per i suoi scritti, mentre lei vede in lui una figura che le offre un senso di sicurezza e stabilità. Le loro conversazioni notturne, i gesti di cura reciproca e i tentativi di Anna di aiutare Ugo a realizzare il suo sogno cinematografico, diventano i fili che tessono una trama di affetto.