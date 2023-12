Natale: record per spumante pugliese da Malvasia a Negroamaro; vendute quasi 3,5 mln bottiglie

COLDIRETTI PUGLIA: Record di vendite per lo spumante pugliese, con 3 milioni di bottiglie prodotte tramite metodo Charmat e 300mila con metodo classico. Dalla Malvasia al Negroamaro, dal Bombino bianco e nero alla Verdeca, questa varietà di vini sta conquistando i palati sia in Puglia che nel mondo, prevedendo un record storico di brindisi Made in Italy durante le festività natalizie e di fine anno. Nonostante il calo dei consumi dovuto all'inflazione, lo spumante rimane un acquisto imprescindibile per i consumatori durante il periodo natalizio.

Secondo una proiezione della Coldiretti Puglia, le esportazioni di vino prodotto in Puglia hanno registrato un aumento dell'8,7% nei primi 9 mesi del 2022. Nel quinquennio dal 2016 al 2021, l'export dei vini pugliesi è cresciuto del 46%, raggiungendo il valore di 179 milioni di euro. Le bollicine pugliesi stanno conquistando anche il mercato internazionale, con aumenti significativi delle vendite in Corea del Sud (+526%), negli Stati Uniti (+75%), in Germania (+70%), in Cina (+69%), in Svizzera (+39%) e in Giappone (+33%).

Nonostante gli aumenti dei costi di produzione, dovuti al caro energia, e la crescita delle imitazioni a livello mondiale, le bollicine pugliesi si distinguono per l'innovazione e il legame con il territorio e la cultura locale. La capacità di raccontare e promuovere il territorio, insieme all'innovazione e all'orientamento internazionale, rende il settore vitivinicolo pugliese un punto di riferimento nel panorama globale