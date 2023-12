La Femca Cisl, su chiusura P9T Basell: "reindustrializzazione seria del sito produttivo attraverso investimenti"

La Femca Cisl scrive una nota relativa alla chiusura dell'impianto P9T Basell, con preoccupazione per il PP2, denunciando di non aver avuto alcuna risposta alla richiesta di un tavolo per una vera reindustrializzazione del polo chimico e meccanico:



“Spiace sottolineare che al momento nessuna risposta è pervenuta alle nostre sollecitazioni – afferma Marcello De Marco, segretario generale Femca Cisl Taranto Brindisi - affinché fosse convocato un tavolo per la chimica, partecipato dalla Regione Puglia e dal Ministero e finalizzato alla reindustrializzazione il sito.

E ci lascia oltremodo perplessi l’atteggiamento di LyondellBasell, che propina possibili investimenti irrisori da 4 milioni di euro per implementare la linea di produzione di PP2, quando ne spenderà 6 di milioni solo per gli incentivi al pre-pensionamento e all’esodo dei lavoratori, con ciò confermando che la liquidità è l’ultimo dei problemi dell’azienda.”