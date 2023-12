Concerto di Capodanno a Mesagne, il Coro “Parsifal” in Chiesa Matrice

MESAGNE - Appuntamento a Mesagne con il tradizionale Concerto di Capodanno: giunto alla sua XIV edizione, promosso da Parsifal APS e patrocinato dall’amministrazione comunale nell’ambito del cartellone natalizio, si terrà lunedì 1 gennaio a partire dalle ore 21 all’interno della splendida cornice barocca della Chiesa Matrice. Torna protagonista il Coro Polifonico Parsifal che, accompagnato dall'Orchestra da camera Eleusi, eseguirà brani di Handel, Bach, Buxtehude e Trenner.

«È un percorso musicale e concettuale che va dal barocco alla contemporaneità, una traiettoria che in qualche modo assomiglia alla storia della città di Mesagne, impostasi all'attenzione nazionale ed internazionale in veste di Capitale della Cultura di Puglia 2023», dichiara Andrea Crastolla, direttore artistico e musicale dell’evento. Apre la scaletta il celebre “Zadok the priest” di Handel, con una dedica inedita del direttore Crastolla i cui dettagli saranno svelati nel corso della serata.

A seguire, il Concerto Brandeburghese n. 3 di Bach, e ancora l’“Alleluia” di Buxtehude e “Water Music” di Handel e per finire la “Missa Brixinensis” di Trenner, una elegante sinfonia sacra scelta per benedire l’inizio di un nuovo anno che si auspica possa essere per tutti di pace e di serenità. Parsifal Aps, guidata da Anna Rita Di Sansebastiano, chiude un anno di straordinario lavoro che ha visto il sodalizio impegnato nella terza edizione del Festival “Musica sull’Appia” e di “Femminile.Plurale”, un progetto – quest’ultimo - di alta valenza culturale e sociale finanziato dalla Regione Puglia, e che riconferma Parsifal realtà protagonista della vita musicale e sociale a livello regionale.

A fare gli onori di casa il parroco don Gianluca Carriero, partecipa il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli. Presenta la serata il giornalista Cosimo Saracino.

L’ingresso è gratuito