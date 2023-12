Freedom Jazz Festival al Teatro Comunale di Mesagne, ospite il trombettista Fabrizio Bosso

MESAGNE - Lydian aps, in collaborazione con Comune di Mesagne e Teatro Pubblico Pugliese, organizza la VIII edizione del “Freedom Jazz Festival”. La Winter Edition sarà ospitata presso il Teatro Comunale di Mesagne il 2 e 3 Gennaio 2024. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno a partire dalle ore 21.00.

Martedì 2 Gennaio si esibirà il “Vince Abbracciante Trio”. Una vera e propria musica da crocevia: in essa si incrociano istanze, esigenze, desideri e sogni distanti tra loco, che profumano di terre lontane e di idee esotiche, pur restando fortemente ancorati alla terra della nascita e del nòstos. Negli arabeschi sonori creati da Abbracciante si rintracciano, insieme, l’antico e il nuovo: il sapore della terra salentina, generoso come un vino rosso primitivo che pulsa, innerva in non pochi abbandoni, che apre al popolare, confermando il forte legame dell’autore con quella Puglia così aspra e pure madre incredibilmente generosa. E c’è allo stesso tempo la gentilezza e il sospiro jazz che ricorda Astor Piazzola con inesausta malinconia. Il disco esprime il senso di un’intera regione, nella sua essenza colta e popolare.

Per ordire questa trama, Abbracciante utilizza lo strumento principale della musica popolare italiana, la fisarmonica, in un racconto che diventa una sola voce con la chitarra di Nando Di Modugno e il contrabbasso di Giorgio Vendola.

Mercoledì 3 Gennaio, Freedom Extensive meets Fabrizio Bosso: il celebre trombettista sarà ospitato nella consueta residenza artistica del FJF. Bosso lavorerà con l’orchestra “Freedom Extensive” nei giorni 2 e 3 Gennaio nei seguenti orari: 9.30/13.00 – 15.00/18.00, presso il Teatro Comunale di Mesagne. Sarà possibile, gratuitamente e senza necessità di prenotazione, assistere ai lavori orchestrali per poter osservare il Maestro all’opera nella costruzione dello spettacolo. L’incontro tra la musica di Fabrizio Bosso e quella del Freedom darà vita ad un interscambio di esperienze culturali e di sonorità creative: verranno eseguiti brani originali proposti dai compositori della Freedom Extensive e musiche da Fabrizio Bosso, arrangiate da Pietro Rosato e Livio Bartolo.