Interventi dei Vigili del Fuoco in aumento a Capodanno

Nella notte di Capodanno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in 703 occasioni in tutta Italia, in leggero aumento rispetto all'anno precedente (646 interventi). La Puglia si è classificata al quarto posto per numero di interventi, con 60 chiamate ricevute.

I casi più frequenti sono stati gli incendi di cassonetti e autovetture, che hanno rappresentato circa la metà del totale. Altri interventi hanno riguardato incendi di vegetazione, incidenti stradali e richieste di soccorso.

La regione con il maggior numero di interventi è stata l'Emilia-Romagna, con 101 chiamate. A seguire, Piemonte (46), Lombardia (69), Veneto e Trentino-Alto Adige (47), Friuli-Venezia Giulia (21), Liguria (42), Toscana (49), Marche (25), Umbria (22), Lazio (74), Abruzzo (16), Molise (1), Campania (38), Basilicata (6), Calabria (9), Puglia (60), Sicilia (52) e Sardegna (25).

L'aumento degli interventi rispetto all'anno precedente è stato contenuto, nonostante la mancanza di alcune misure di prevenzione, come il divieto di vendita di fuochi d'artificio in alcune regioni.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha comunque sottolineato l'importanza di adottare comportamenti responsabili durante i festeggiamenti di Capodanno, al fine di evitare incidenti.

In particolare, i Vigili del Fuoco raccomandano:

• Di non utilizzare fuochi d'artificio in aree urbane o in prossimità di edifici

• Di prestare attenzione ai bambini e agli animali

• Di chiamare i Vigili del Fuoco in caso di incendio o incidente

I dati sugli interventi dei Vigili del Fuoco a Capodanno sono un importante indicatore della sicurezza dei festeggiamenti.

Un aumento degli interventi, anche se contenuto, è un segnale che è necessario continuare a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati all'uso dei fuochi d'artificio e ad adottare comportamenti responsabili durante la notte di Capodanno.