Tuffo di Capodanno 2024, un altro grande successo, con il nuovo record sfiorata quota 400 iscritti

È di 395 (di cui 118 donne e 34 minori), con l’ultima scrizione arrivata proprio durante il momento del salto in acqua, il numero di tuffatori che ha abbattuto ancora una volta il record di iscrizioni alla XIV Edizione del “TUFFO DI CAPODANNO” di Brindisi. L’appuntamento, che da oltre dieci anni rappresenta un passaggio immancabile della tradizione brindisina, ha confermato ancora una volta i risultati che determinazione, unione di intenti e perseguimento di importanti obiettivi sono raggiungibili quando si fa rete.



L’edizione 2024, organizzata dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso con dell’illustre partenariato del Main Sponsor DealGroup Brindisi e della collaborazione di “Puliamoilmare Brindisi” rappresentato da Alessandro Barba, Il Nautilus di Salvatore Carruezzo e “Uniti per lo Sport” Brindisi del Presidente Carmine Iaia, ha visto la presenza, anche presso la “Conca”, di diverse associazioni che hanno voluto offrire il proprio contributo alla raccolta fondi per la causa benefica di quest’anno, le iniziative di carità a favore delle fasce deboli della città di Brindisi a cura del CISOM - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta di Brindisi. Una macchina organizzativa complessa che può contare su un gruppo formato dai brindisini Alessandro Barba, Monica Buonasperanza, Alberto Capriati, Alessandro Cazzato, MariaGrazia Chiechi e Ilaria Lenzitti.







La presenza dei quasi 4mila affezionati spettatori che hanno affollato poi il perimetro scoglioso della famosa insenatura costiera della litoranea nord brindisina, sono stati il coronamento di una nuova giornata di apertura d’anno le cui condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli hanno regalato un bellissimo cielo sereno, con qualche timida nuvola, un tiepido sole e soprattutto una temperatura marina non particolarmente difficile da sopportare.



L’evento ha ricevuto, anche in questa occasione, richieste di iscrizione da ogni parte d’Italia con gruppi di amici, familiari o comitive che hanno raggiunto appositamente la Conca per festeggiare il primo giorno dell’anno nuovo. E pochi minuti prima del salto nello specchio d’acqua brindisino, alle già pervenute iscrizioni internazionali da Singapore, Dublino e Cracovia, si sono aggiunte quelle di una coppia olandese, di una famiglia proveniente da Edimburgo e di numerose altre di tuffatori di città sparse nello stivale.



L’aspetto scenografico, ha goduto, come promesso alla vigilia, di una straordinaria presenza, l’elicottero biposto di “Volare in Salento”, Associazione Sportiva Dilettantistica del Presidente Diego Provinzano specializzata in voli panoramici condivisi, che ha dapprima sorvolato la “Conca” e si è poi posizionato frontalmente all’area dei tuffatori fornendo un colpo d’occhio memorabile e allo stesso tempo catturando, con la macchina fotografica e la telecamera a bordo, suggestive immagini dei momenti più significativi dell’evento. Non solo riprese e foto dall’alto ma anche dal fondo marino con la fotocamera a 360° dell’Associazione ScubaDive Brindisi presenti alla Conca con il Sub e Presidente Giuseppe Mesiano che hanno fornito una visione ancora più affascinante della goliardata tutto cuore.



La manifestazione, che ha avuto inizio alle ore 10:30 è andata in onda in diretta su Antenna Sud, al canale 92 del Digitale Terrestre con la presentazione curata dal giornalista Davide Cucinelli, affiancato dal collega Nico Lorusso, che insieme hanno scandito i vari momenti della manifestazione. Alle ore 11:00, dopo la benedizione delle acque, a beneficio della città di Brindisi e dei suoi cittadini ad opera del parroco della comunità “Ave Marsi Stella e Santa Maria del Casale”, Don Adriano Miglietta e dopo il posizionamento dell’elicottero della ASD “Volare in Salento” il conto alla rovescia e il caratteristico momento del tuffo, aperto a tutti gli interessati e ai tantissimi che hanno voluto provare l’ebbrezza del bagno in mare in pieno inverno. Numerosi i “Brindisi” collettivi per augurare a tutti che il 2024 sia un anno speciale.





Celebrato anche in questa occasione il “Gemellaggio Morale”, che dura ormai da 8 anni, con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio organizzato in Toscana dall’Asd Escape Tuscany Triathlon del Presidente Aldo Angeli, che ha ideato l’ormai ‘famosa’ cuffia con il motto “Hai Freddo?…STAY HOME”.



Particolarmente suggestivo e divertente il momento dedicato all’“Asta della Barba” una idea lanciata da Vincenzo di Francavilla Fontana e Andrea di Villa Castelli, due tuffatori che mantellina addosso con tanto di sedia posizionata sulla conca a ricostruire un barber shop, hanno pensato di mettere all’asta al miglior offerente il taglio della propria barba. Ad avere la meglio la signora Elisabetta che, rasoio elettrico alla mano, dopo un iniziale e deciso taglio ha condiviso con altri tuffatori presenti il simpatico gesto.