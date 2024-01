Aeroporto Salento bistrattato, i consiglieri regionali cdx: “siamo stanchi delle sue promesse disattese”

Nota dei consiglieri regionali salentini di centrodestra Paolo Pagliaro, Luigi Caroli, Giacomo Conserva, Gianni De Blasi, Massimiliano Di Cuia, Antonio Gabellone, Paride Mazzotta, Renato Perrini, Antonio Scalera

«Mente, sapendo di mentire. Il presidente di Aeroporti di Puglia – replicando al nostro attacco sulla sua mancata partecipazione alle audizioni in Commissione Trasporti del Consiglio regionale, dov’era stato chiamato a rispondere delle criticità dell’Aeroporto del Salento e delle disparità con quello di Bari – ha dichiarato di essere stato “protagonista nella Commissione regionale lo scorso 30 novembre”.

Peccato che abbia “dimenticato” di specificare il tema di discussione di quella seduta, ossia “piano industriale e prospettive dello scalo barese”. Non certo un dettaglio, ma la prova della veridicità di quanto sosteniamo: il doppiopesismo della gestione Vasile, sbilanciata a tutto vantaggio dello scalo di Bari, sua città di residenza e di attività imprenditoriale nel settore ricettivo.

Tutto questo a scapito dell’aeroporto brindisino, penalizzato nelle sue enormi potenzialità e nei servizi offerti agli utenti salentini e ai turisti. Un terzo dei voli rispetto a Bari, in orari scomodi e a costi più alti: questi sono fatti inoppugnabili, sui quali aspettiamo risposte dal presidente Vasile. Siamo stanchi delle sue bugie e delle sue promesse disattese».